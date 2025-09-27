Homicidas planifican muerte de un comerciante: detalles del caso que genera conmoción en Carabobo

Suscríbete a nuestros canales

Un increíble y macabro hallazgo de los restos de un comerciante, conmociona a la población del estado Carabobo.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó los detalles del caso a través de su cuenta en Instagram.

Hallazgo en Carabobo

De acuerdo con la información proporcionada por Rico, funcionarios de la Delegación Municipal Valencia lograron esclarecer el homicidio del comerciante Estilito David Vargas Polanco de 66 años, quien estaba desaparecido desde febrero de 2024.

Las autoridades hallaron los restos humanos de la víctima, Vargas Polanco, en el sector El Socorro, parroquia Urbana Miguel Peña, municipio Valencia en el estado Carabobo.

Capturan a los responsables

En este sentido, el director del Cicpc indicó que tras labores minuciosas de investigación, lograron ubicar y capturar a los responsables del planificado homicidio de Vargas Polanco.

Asimismo, indica que los detenidos quedaron identificados como Alí José Rincón Cardoza de 40 años y Franklin Enrique Ayala Doria de 48 años, siendo este último de nacionalidad colombiana y apodado como 'El Colombiano'.

Homicidas planifican la muerte de un comerciante

En cuanto al homicidio, Rico señala que Rincón y Ayala planificaron la muerte de Vargas Polanco mucho antes de que lo asesinaran.

La víctima tenía un local comercial en el Mercado Mayorista, en el sector San Luis, parroquia Urbana Tocuyito, municipio Libertador, estado Carabobo,.

Agrega que alias 'El Colombiano' se ganó la confianza de la víctima y "estudió su actividad comercial por varios meses", y junto a Rincón planificó el homiciio de Vargas Polanco.

Adicionalmente, se supo que cinco días antes del homicidio, los victimariios habrían cavado un hueco de aproximadamente 2 metros de profundidad.

Día del asesinato

Tras las diversas averiguaciones, se logró determinar que alias 'El Colombiano' tras ganarse la confianza de Vargas Polanco, lo llevó hasta su vivienda bajo engaños.

En el lugar los victimarios sometieron a la víctima con múltiples golpes, hasta darle muerte por asfixia con una bolsa plástica. Finalmente, lo sepultaron en el hueco que tenían preparado y huyeron del sitio.

Posteriormente, vendieron el vehículo de Vargas Polanco por piezas y las que no lograron comercializar las enterraron junto al cuerpo del comerciante.

