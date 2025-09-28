Tiroteo en Michigan: Trump reacciona con este mensaje ante la tragedia

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, un tiroteo estremeció a la comunidad de Grand Blanc, Michigan, cuando un hombre armado irrumpió en una iglesia SUD y abrió fuego contra los presentes.

El atacante fue abatido en el lugar, mientras la iglesia ardía en llamas, según confirmó el Departamento de Policía de Grand Blanc Township.

Las autoridades instaron a la población a evitar el área, mientras equipos de emergencia continúan asegurando la escena y atendiendo a los heridos.

Tiroteo en Grand Blanc: ¿cuántas víctimas dejó el ataque?

Al menos una persona murió y diez resultaron heridas por impactos de bala, algunas en estado crítico, según el jefe de Policía William Renye. Los heridos fueron trasladados a hospitales locales, mientras se espera que puedan encontrarse más víctimas una vez que se controle el incendio.

La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicada en un suburbio de Flint, se convirtió en epicentro de una tragedia que movilizó a la fiscal general Pam Bondi, al FBI y a la ATF.

Reacciones oficiales y despliegue federal

Pam Bondi calificó el hecho como “desgarrador y escalofriante” y pidió orar por las víctimas. El director del FBI, Kash Patel, aseguró que el ataque representa “un acto cobarde y criminal” y confirmó el apoyo de la agencia en la investigación.

El presidente Donald Trump también se pronunció en su red Truth, calificando el tiroteo como “otro ataque dirigido a cristianos en los Estados Unidos”. Afirmó que el FBI lidera la investigación y pidió a la ciudadanía “ORAR por las víctimas y sus familias”.

Investigación en curso y llamado a la acción

Trump enfatizó que “aún queda mucho por aprender” sobre el atacante y sus motivaciones. Además, lanzó un mensaje contundente: “¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar, inmediatamente!”

La Administración se comprometió a mantener informada a la ciudadanía sobre los avances del caso. Mientras tanto, líderes locales y federales revisan protocolos de seguridad en lugares de culto.

