Alerta por brujería: misterioso hallazgo de aves muertas desencadena una investigación

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de Nueva York están en alerta por casos de posible “brujería” en las calles de la ciudad, tras el hallazgo de pollos muertos en el Upper West Side.

De acuerdo con los reportes, las aves muertas se hallaron por tercera vez en varios meses, lo cual sugeriría que se estaría realizando un posible ritual religioso secreto en el vecindario de Manhattan.

Las últimas dos aves sin vida, se hallaron durante la mañana de este martes. Este sería el tercer descubrimiento de este tipo en poco más de un año. El pasado mes de mayo, se encontraron otras dos aves aparentemente sacrificadas en esa zona.

“Esos pollos parecían colocados a propósito en la parte curva al final de la mediana que da a la intersección de las dos calles”, publicó el medio local New York Post.

Alerta por rituales de "brujería" en calles de Nueva York

El primer caso relacionado con actividades de “brujería” se registró el 25 de junio del año 2024, cuando se encontraron dos aves muertas en el área de Broadway.

En las tres oportunidades las aves muertas estaban en par y colocadas exactamente de la misma manera.

Activistas de los derechos animales creen que estas aves forman parte de un oscuro sacrificio ritual rutinario, indicó El Diario NY.

“La similitud en las fechas en que se encontraron estos animales subraya la probabilidad de que estén relacionados con un sacrificio rutinario y que sea improbable que se detenga sin la intervención de las fuerzas del orden”, dijo el director ejecutivo de la organización Humane Long Island, John Di Leonardo.

“Si bien el sacrificio de animales suele asociarse con la santería o el vudú, hemos rescatado animales de sacrificios incluso realizados por practicantes judeocristianos e hindúes, como el uso de pollos como Kaporos en algunas comunidades jasídicas, la matanza de ganado durante el Eid y la matanza de cerdos y pollos en ceremonias de Shakti en los alrededores de Jamaica Bay”, afirmó Di Leonardo.

Según la organización, las aves podrían ser provenientes de uno de los 80 mataderos de animales que operan en la ciudad. “Más de dos docenas de mataderos de animales en la ciudad de Nueva York también han dado positivo por influenza aviar este año”, añadió Di Leonardo.

“Es ilegal que los mataderos vendan aves vivas al público; sin embargo, sabemos que estos mercados violan regularmente los códigos de salud pública al vender aves vivas a quienes las sacrifican en las calles, a menudo para un sacrificio animal cruel e inhumano”, afirmó.

Hallan bolsas con restos de animales y objetos para "rituales"

Un caso similar se remonta a septiembre de 2022, cuando las autoridades encontraron bolsas de basura llenas de pollos y cabras decapitadas en Long Island.

Las sospechas apuntaban a que, probablemente, los restos de animales habían sido usados en rituales de sacrificio, informó la policía del condado Suffolk.

Marcos Quiñones, especialista en ocultismo asociado con la policía, dijo entonces que los animales a menudo se sacrifican como parte de rituales de magia negra contra individuos específicos.

La policía local dijo que las bolsas negras contenían cadáveres en descomposición de cinco pollos y dos cabras, todos decapitados.

Además, cerca de la zona se encontró una variedad de frutas y verduras, las cuales también se cree que se usaron en los rituales.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube