El cruel crimen de un padre que terminó con la vida de su hijo de tres años: así encontraron el cuerpo del infante

El violento crimen de un padre, que terminó con la muerte de su hijo de apenas tres años de edad, derivó en una larga condena a prisión para el agresor.

Shaquan Butler enfrenta una sentencia de entre 32 años y cadena perpetua, por matar a su bebé, quien llevaba el mismo nombre, en un albergue en Elmhurst, Queens (Nueva York, EEUU).

Un jurado condenó al padre de 29 años por cargos de homicidio, agresión y poner en peligro el bienestar de un menor.

La víctima vivía con sus padres y dos hermanos en un hotel convertido en albergue familiar, detalló El Diario NY.

De acuerdo con los informes del caso, el 13 de noviembre de 2022, la policía recibió una llamada de la madre de los niños, quien les informó que el pequeño Shaquan Jr. no respiraba.

Los servicios de emergencias médicas llegaron a su habitación, donde encontraron al bebé desnudo en el suelo y con moretones por todo el cuerpo, según la fiscalía.

Poco después, el infante fue declarado muerto en un hospital local.

El padre intentó fingir un accidente

Su padre dijo a los funcionarios del servicio de emergencias médicas que el menor se había atragantado mientras comía y que él intentó salvarlo.

No obstante, un informe médico forense reveló que el niño no presentaba signos de asfixia y su estómago estaba vacío.

En cambio, su cuerpo presenta 23 fracturas en las costillas, tres laceraciones hepáticas, múltiples traumatismos contundentes y una hemorragia interna importante.

Además, el examen médico de su hermano menor, quien entonces tenía dos años, reveló signos de desnutrición y lesiones físicas compatibles con maltrato infantil.

Madre mató a sus cuatro bebés y escondió los cuerpos

De acuerdo con medios locales, los casos de maltrato infantil son frecuentes en Estados Unidos. Recientemente, se pudo conocer el dantesco crimen de una madre de Pensilvania, quien resultó detenida por ocultar los cuerpos de sus cuatro bebés fallecidos.

Jessica Marie Mauthe, de 39 años de edad y residente del condado de Armstrong, está acusada de homicidio criminal y otros ocho cargos, por lo que permanece bajo custodia sin derecho a fianza en la Cárcel del Condado de Armstrong, informó la Policía Estatal.

La investigación comenzó el pasado 13 de septiembre, cuando agentes de la Unidad de Investigación Criminal de Kittanning y autoridades locales acudieron a su residencia, tras recibir un aviso del casero, quien descubrió los cuerpos cuando buscaba la causa de un olor fétido.

El propietario de la casa descubrió los cadáveres tras desalojar a Mauthe, reseñó Univisión.

Durante el interrogatorio de las autoridades, la acusada aceptó que los recién nacidos eran de ella y confesó que cada vez que daba a luz, envolvía a los bebés en toallas, los metía en bolsas y escondía sus cuerpos.

Violencia doméstica doméstica en EEUU

De acuerdo con las estadísticas de American SPCC: Parenting Resources & Support, 1.968 niños murieron por abuso y negligencia en 2023.

La organización reveló que, de esa cifra, el 66.9% de todas las muertes infantiles ocurrieron en niños menores de tres años.

Además, en 81.5% de las muertes infantiles, estuvo involucrado, al menos, uno de los padres.

