La ataca con un destornillador y huye: así ocurrió el intento de femicidio en Guarataro

El Ministerio Público logró una condena contra Adonis Alexander Pérez Brito (30), por el delito de femicidio agravado en grado de frustración.

El hecho ocurrió el 10 de febrero de 2022 en Guarataro, municipio Sucre del estado Bolívar, cuando el agresor atacó brutalmente a su expareja de 31 años.

Durante el altercado, Pérez Brito reclamó a la víctima por haberlo denunciado previamente por violencia física. Acto seguido, la hirió con un destornillador en la cabeza y el brazo.

Femicidio frustrado: ¿cuántos años de condena recibió?

De acuerdo con la información compartida por el MP, el Tribunal 4° de Juicio de Ciudad Bolívar dictó una condena de 20 años de prisión contra el agresor, tras evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía 3ª del primer circuito.

Pérez Brito cumplirá la pena en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona.

La víctima fue trasladada por familiares a un centro asistencial, donde se alertó a la Guardia Nacional Bolivariana. El Tribunal 2° de Control emitió la orden de aprehensión que permitió capturar al responsable.

Contexto legal y cifras de violencia

El delito está previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Según cifras del Ministerio Público, en 2024 se registraron más de 200 casos de femicidio frustrado en el país.

Organizaciones como Cepaz advierten que cada 36 horas ocurre un femicidio consumado o frustrado en Venezuela. La mayoría de los agresores son exparejas o familiares cercanos.

