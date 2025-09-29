Práctica de tiros cerca de un estadio de béisbol termina en tragedia: hay tres inmigrantes detenidos

Suscríbete a nuestros canales

Un torneo juvenil de béisbol en Katy, en Texas, Estados Unidos (EEUU), vivió momentos de pánico cuando un entrenador de 27 años fue baleado en el complejo deportivo The Rac, el pasado domingo.

Por este hecho, Mahmood Abdelsalam Rababah (23), Ahmad Mawed (21) y Mustafa Mohammad Matalgah (27), fueron detenidos por delitos graves de conducta mortal con arma de fuego, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Waller, refiere Fox News, agregando que a cada uno de ellos se le impuso una fianza de 100.000 dólares.

Precisan que el caos se desató después de que los sujetos dispararon armas desde un prado cercano en dirección al campo, haciendo como una especie de práctica de tiros, mientras se celebraba un evento de béisbol juvenil, según informó la oficina del sheriff.

El vídeo del incidente mostraba a los jugadores de los Texas Colts, de 12 años y con camisetas azul claro, corriendo frenéticamente para ponerse a cubierto mientras las balas pasaban volando junto a ellos

Herida del entrenador de béisbol

El entrenador, de 27 años, recibió el disparo en el hombro y fue atendido en el campo de béisbol antes de ser trasladado a un hospital, según informaron las autoridades. Le dieron el alta más tarde ese mismo día.

El fundador de los Houston Warriors, Andy Baize, declaró a Khou-tv que, después de que dispararan al entrenador durante una oración previa al partido con su equipo, la primera reacción del herido fue proteger a los niños.

"Recibió literalmente la bala por un niño que estaba a su izquierda, así que por suerte evitamos un desastre mayor", dijo Baize.