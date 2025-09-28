Reto viral de TikTok: “Mesa de surf” deja un muerto y una mujer con lesiones cerebrales

Suscríbete a nuestros canales

Un reto viral de TikTok denominado “mesa de surf” dejó a un joven muerto y una mujer con lesiones cerebrales permanentes.

De acuerdo con lo reseñado por Fox News, dos adolescentes del condado de Northampton, en Pensilvania (EEUU), enfrentan cargos criminales tras protagonizar estos incidentes separados y relacionados con el mencionado reto.

El primer caso ocurrió el 1 de junio en el estacionamiento de la Freedom High School en Bethlehem, donde David Nagy, de 17 años, murió tras ser arrastrado a alta velocidad sobre una mesa plegable. La misma estaba atada a la parte trasera de un auto conducido por otro menor.

El objeto impactó contra un vehículo estacionado dejando muerto a Nagy en el sitio. Debido a ello, el conductor enfrenta cargos por homicidio involuntario y conducción imprudente, aunque será procesado como menor de edad.

Mientras que el segundo incidente tuvo lugar el pasado 18 de marzo en el estacionamiento “Park and Ride” de William Penn Highway, allí una joven de 20 años sufrió lesiones cerebrales catastróficas al caer del maletero de un auto en movimiento, luego de que intentará “surfear” sobre el vehículo.

A la conductora, de 19 años, la acusaron de agresión agravada, conducción temeraria y violaciones al código de tránsito.

El fiscal del distrito, Stephen Baratta, enfatizó que, aunque los adolescentes no actuaron con intención de causar daño, su conducta fue lo suficientemente imprudente como para ser considerada delictiva.

Sin embargo, resaltó que ambos casos podrían resolverse sin juicio, si los acusados completan programas supervisados por el tribunal, lo que permitiría posteriormente solicitar la eliminación de sus antecedentes.