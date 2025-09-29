Exalcaldesa detenida por muerte de una joven en su finca: esto se sabe sobre el caso de Joseddy Sánchez

Suscríbete a nuestros canales

Dos personas resultaron detenidas por la muerte de una joven trabajadora de la Alcaldía de Churuguara (Falcón), quien fue encontrada sin vida dentro de un vehículo.

El suceso se registró en horas de la noche de este jueves, 25 de septiembre, luego de que se encontrara en cuerpo de Joseddy Lucía Sánchez Querales, de 26 años de edad, con un disparo en la cabeza.

Localizan sin vida a trabajadora de la Alcaldía

El vehículo estaba aparcado en la hacienda Nicaragua, perteneciente a la excaldesa, Nayrobi Osticochea; la misma está ubicada en la sector El Tural de la población de El Paramito, parroquia Churuguara, municipio Federación,

Organismos policiales iniciaron las averiguaciones correspondientes para esclarecer el caso y determinar las causas que ocasionaron la muerte de la joven, si se trató de un homicidio, o si el disparo fue autoinfligido.

Joseddy Lucía dejó huérfana a una menor de siete años.

De acuerdo con Notitarde, familiares de la víctima informaron que dos personas estarían detenidas por su presunta vinculación con el caso. Estarían en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), en Churuguara.

Autoridades también se llevaron el vehículo donde encontraron a Sánchez Querales.

Identifican a los detenidos

Los detenidos quedaron identificados como Nayrobi Osticochea, exalcaldesa del municipio, y su esposo Jesús Schotborgh.

Sánchez fue vista con vida por última vez el jueves, luego de que su pareja la dejara en la residencia de la exalcaldesa, donde la víctima le realizaría un servicio estético de pestañas postizas a la exmandataria.

Familiares de la víctima indicaron que, aunque el hecho ocurrió a tempranas horas de la noche, el Cicpc les informó sobre lo ocurrido cerca de las 11:00 de la noche.

Asimismo, aseguraron que el único testigo presencial del hecho sería Jesús Schotborgh, por lo que solicitaron una investigación exhaustiva.

Sánchez Querales manejaba las redes sociales de la alcaldía y era estudiante de enfermería; además, se desempeñaba como esteticista.

