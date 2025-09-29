Lamentable hallazgo termina con la búsqueda de joven venezolano: su padre lo identificó

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades investigan un posible crimen, tras el hallazgo de un cuerpo entre las aguas de la Laguna Maitencillo, en la región de Valparaíso (Chile). Horas después del descubrimiento, informaron que se trataba de un joven venezolano.

Fueron algunos transeúntes quienes alertaron a las autoridades tras notar el cadáver, cerca de las 5:00 de la tarde de este sábado.

El capitán Miguel Cuevas Pereira, comisario de servicio de la cuarta comisaría de Concon, informó que, de manera inmediata, “se activaron los equipos de emergencia y aparentemente se trataría de un hombre adulto”.

El medio local La Radio informó que la Fiscalía instruyó a funcionarios policiales para que realizaran las pericias correspondientes, con la ayuda de los Bomberos para rescatar el cuerpo.

El venezolano estaba desaparecido

El funcionario comentó que podría tratarse de una persona quien había sido reportada como extraviada.

Horas después del hallazgo, se informó sobre la identidad del cuerpo encontrado en la laguna Maitencillo, en la comuna de Puchuncaví.

Familiares del joven acudieron para identificar al infortunado, y fue su padre quien reveló que se trataba del joven Cesar Añez, venezolano de 21 años.

Antes que se conociera su lamentable desenlace, la familia había interpuesto una denuncia por presunta desgracia desde el pasado 21 de septiembre de este año.

La última vez que se le vio fue en la laguna del sector, de acuerdo con una publicación de Facebook, en la cual se pedía ayuda para su búsqueda.

Según Pereira, “el Ministerio Público, conforme a las instrucciones que entregó, instruyó que concurriera personal de Labocar y del OS9 de Valparaíso a realizar las diligencias pertinentes, con la finalidad de saber cuáles fueron los motivos en este caso, alguna posible hipótesis”.

Recordó también que los equipos especializados de Bomberos retiraron el cuerpo, que fue trasladado hacia el Servicio Médico Legal (SML) de Quillota.

La información conocida por la policía indicó que el joven no tenía antecedentes penales, publicó BioBioChile.

“Aparentemente, el cuerpo estaba ya con varios días de descomposición. Entonces, no es posible descartar o ratificar alguna participación de terceras personas”, concluyó el funcionario.

Hallazgo de cadáver en Valparaíso

En los últimos meses se registraron los hallazgos de otros dos cadáveres en la región de Valparaíso, el más reciente se descubrió en medio de las investigaciones por el secuestro de un hombre durante el mes de mayo.

La Policía de Investigaciones confirmó que la víctima era el empresario desaparecido, Juan Antonio Campos Arancibia, de 62 años de edad.

Por este crimen, la policía capturó a tres implicados, quienes habrían raptado al comerciante. Uno de ellos confesó el crimen y reveló a los investigadores el sitio exacto donde enterraron el cadáver de su víctima.

“Esta persona falleció el mismo día que fue abordado por estos sujetos, por lo tanto, no corresponde el delito de secuestro, sino el de robo con homicidio”, señaló el subprefecto de la PDI Hernán García al medio 24 Horas.

