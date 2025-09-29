Enfermera sufre violento ataque por parte de su pareja: el hombre le prendió fuego tras conocer sus intenciones de terminar la relación

Suscríbete a nuestros canales

Una joven de 25 años de edad fue la víctima de un insólito crimen, luego de que su pareja sentimental, cegada por la rabia, causara el incendio de su vivienda.

La víctima, Roxana Parra, de 25 años de edad, sufrió graves quemaduras en distintas partes de su cuerpo, luego de que el sospechoso, un hombre con quien mantenía una relación, la rociara con gasolina y le prendiera en fuego.

El hecho se registró durante la noche de este domingo, 28 de septiembre, en una habitación donde ambos convivían, ubicada en el sector Tamarindo, en Aroa, municipio Bolívar, estado Yaracuy.

De acuerdo con el medio local Yaracuy al Día, el espacio es un antiguo galpón situado en la entrada de la localidad, el cual fue acondicionado como una vivienda improvisada.

Quería terminar la relación con su pareja

Se pudo conocer que el crimen se había originado luego de que la pareja sostuviera una discusión, luego de que Rocana le informara a su pareja sobre sus intenciones de terminar con la relación.

Vecinos de ese sector relataron que el hombre, quien aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol, había amenazado de muerte a la mujer con un cuchillo.

La joven logró salir del galpón en medio del incendio, un mototaxista, quien transitaba por el lugar, se detuvo para auxiliarla y la llevó hasta el hospital de Aroa. Tras su ingreso, la remitieron hasta el principal centro de salud de San Felipe.

Tras atender sus lesiones, el personal médico determinó que, debido a la gravedad de las quemaduras que sufrió, debían trasladarla hasta el Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda” de Barquisimeto, estado Lara, donde recibe tratamiento.

El medio local informó que Parra se graduó como enfermera en diciembre del año pasado, y forma parte del equipo de salud del hospital de Aroa.

La joven tiene un hijo, quien se encontraba con su papá cuando ocurrió el incidente.

Sobre el supuesto responsable del incidente, se sabe que sería un hombre de más de 50 años de edad. Se desconoce sí se encuentra detenido.

Funcionarios del cuerpo de bomberos y trabajadores de la alcaldía lograron controlar el incendio.

Femicidios en Venezuela

Enero y junio de este año, cerca de 76 mujeres fueron víctimas de feminicidio informó la organización no gubernamental Utopix.

La ONG indicó que sus datos son un “subregistro” derivado del conteo de casos publicados por medios de comunicación.

De acuerdo con el reporte, del total de feminicidios, siete fueron en enero, doce en febrero, mientras que en marzo y abril registraron quince en cada uno, así como doce en mayo y quince en junio.

Utopix precisó que, de los quince feminicidios de junio, tres fueron en el estado Aragua (norte), dos en Miranda (norte) y el mismo número en Barinas y Apure (oeste). Le siguen Carabobo y La Guaira (norte), así como en Distrito Capital, Anzoátegui (este), Mérida y Zulia (oeste), con uno cada uno.

Además, indicó que en junio contabilizó 15 feminicidios frustrados en Venezuela y 16 asesinatos de mujeres venezolanas en el exterior, en países como Perú, Trinidad y Tobago, Chile, España, Colombia y Ecuador.

Durante el mes de junio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que se instalarían nuevos tribunales contra la “violencia machista” en varios estados del país.

