Adolescente falleció tras someterse a tres cirugías estéticas simultáneas: su madre y padrastro serían responsables

Las investigaciones sobre el caso de Paloma Nicole, la adolescente fallecida tras sufrir complicaciones derivadas de una cirugía estética, revelaron que la menor habría sido sometida a tres procedimientos quirúrgicos simultáneos.

Tras lo ocurrido, el padre de la adolescente, Carlos Said, dijo al doctor Jorge Octavio Arroyo Martínez que la menor de edad había sido sometida a tres intervenciones.

Inicialmente se había informado que Paloma Nicole solo había ingresado al quirófano para un aumento de busto. Sin embargo, la nueva información reveló otros tratamientos.

Además del aumento de busto con implantes mamarios, de manera simultánea se le realizó a la jovencita, de apenas 14 años de edad, una liposucción para extracción de grasa corporal y una lipotransferencia (inyección de grasa en otras zonas del cuerpo), publicó El Mañana.

Estos procedimientos habrían aumentado significativamente los riesgos quirúrgicos.

Padre de Paloma Nicole revela una serie de irregularidades

Anteriormente, Carlos Said relató que en los días previos a la cirugía, la madre de Paloma Nicole le informó que ambas viajarían a la Sierra de Durango, debido a que la joven, supuestamente, había dado positivo a una prueba de COVID-19 realizada en su escuela.

Además, la mujer le comunicó al padre que ella y su hija estarían incomunicadas por falta de señal.

El pasado lunes, 15 de septiembre, Said recibió la noticia de que su hija estaba hospitalizada por "complicaciones del COVID" y, cuando llegó al hospital, la encontró intubada y en coma inducido.

La joven falleció cinco días después, el 20 de septiembre, tras ser diagnosticada con muerte cerebral, detalló el medio N+.

No fue sino hasta el velorio cuando el padre y su familia descubrieron lo que realmente ocurrió. Tras revisar el cuerpo de Paloma Nicole, encontraron los implantes mamarios y las cicatrices de las cirugías.

Horas antes, en el hospital, Carlos Said había notado que su hija usaba un brasier quirúrgico; sin embargo, debido a lo delicado de la situación, se abstuvo de hacer preguntas.

El padrastro realizó las cirugías

La Fiscalía de Durango (México) confirmó que la madre de la fallecida, Paloma Yazmín, está bajo investigación por la omisión de cuidados.

Asimismo, el padrastro de la joven, un hombre identificado como VMRG, enfrentaría cargos por homicidio culposo y posible responsabilidad médica.

Carlos Said reveló que el padrastro, quien practicó las cirugías, ya enfrantaba diversas denuncias por negligencia, anteriores a este caso.

El cuerpo de Paloma Nicole fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia de ley, cuyos resultados podrían tardar hasta 20 días en revelarse, según explicó la fiscal Sonia Yadira de la Garza.

Mientras tanto, autoridades sanitarias indicaron que la clínica donde se realizó la cirugía contaba con permisos, y que el médico involucrado es un cirujano plástico certificado.

Sin embargo, la ley no especifica si para operar a un menor de edad se requiere el consentimiento de ambos progenitores, un vacío legal que la Fiscalía analiza.

