Quinceañera muere en accidente mientras repartía invitaciones para su fiesta: su hermano menor resultó herido

La tarde del pasado 27 de septiembre, la comunidad de Zaraza, estado Guárico, se conmocionó al conocer la trágica muerte de la adolescente Stefany Richelli Ramos Díaz (15), a causa de un aparatoso accidente en una motocicleta que presuntamente le habían regalado sus padres.

Según la información difundida por el medio regional Noticias OrienteVE, la jovencita, quien recientemente había cumplido 15 años de edad, falleció por politraumatismos sufridos al colisionar contra un vehículo, mientras se encontraba entregando las invitaciones para su fiesta de cumpleaños a realizarse en los próximos días.

Durante este siniestro ocurrido cerca de las 2:00 p.m. del sábado, también resultó gravemente herido su hermano menor (12).

El cadáver de la jovencita fue ingresado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF), la mañana del domingo 28 de septiembre de 2025.

Las autoridades del Departamento de Investigación de Accidentes de Tránsito y Transporte (DIATT) de Guárico abrieron el expediente para determinar las responsabilidades del trágico siniestro. Aunque ha trascendido que la jovencita iba en contra vía al momento del accidente.

En los últimos meses se han conocido casos similares de adolescentes que mueren a causa de accidentes en motos que han sido obsequiadas por sus propios padres.

En redes sociales los usuarios lamentan lo sucedido, a su vez que cuestionan este tipo de regalos a menores de edad. "Lamentablemente principales culpables los padres que permitieron eso a tan corta edad, ahora les tocó velarla con su vestido de quinceañera", se lee en uno de los comentarios.

