El misterioso crimen de un adolescente contra su hermana gemela: la mató mientras caminaba dormido

Suscríbete a nuestros canales

Un adolescente, quien está acusado por el asesinato de su hermana gemela, aseguró que la apuñaló mientras caminaba dormido.

A pesar de que el muchacho afirmó que se trataba de un crimen accidental y presentó estudios que confirmaban su trastorno del sueño, autoridades desestimaron sus declaraciones.

El joven Benjamin Elliott quedó sentenciado a prisión este año, por el trágico episodio que ocurrió durante la madrugada del 29 de septiembre del año 2021.

Apuñaló a su hermana mientras caminaba dormido

El horrible hecho ocurrió en Texas, cuando el adolescente, quien tenía 17 años cuando cometió el crimen, entró en la habitación de su hermana Meghan y la apuñaló hasta la muerte.

De acuerdo con CBS News, los gemelos tenían una excelente relación, ella lo admiraba, él aseguró que la amaba.

Tras terminar con la vida de su hermana, el muchacho llamó de manera inmediata al 911, lo cual generó sospechas sobre cómo ocurrieron los hechos.

"Acabo de matar a mi hermana. ¡Dios mío! Creí que era un sueño", dijo al operador de la policía.

Meses después, aseguró durante un interrogatorio que nunca se le habría ocurrido lastimar a su hermana porque sentía un profundo afecto y era su "mejor amiga".

Antecedentes de sonambulismo en la familia

El caso dio un giro cuando la familia reveló antecedentes de sonambulismo en sus parientes. Los abogados defensores de Benjamin, Cary Hart y Wes Rucker, solicitaron al doctor Jerald Simmons, neurólogo y experto en trastornos del sueño, que evaluara su posible trastorno mediante dos estudios del sueño.

Los resultados de aquellos exámenes convencieron al experto de que el joven padecía sonambulismo.

Al ser consultado por los fiscales, Simmons afirmó que Benjamin había estado conectado a internet durante varias horas, hasta que su teléfono dejó de estar activo durante 24 minutos.

Declaró que el joven caminó dormido durante este período y, sin percatarse, apuñaló a su hermana inconscientemente.

Pese a la convincente versión de Simmons, quien sostuvo que el joven apuñaló a su hermana pero "no lo hizo voluntariamente" y "no tuvo motivación alguna", los fiscales no creyeron la versión familiar.

En febrero de este año, a tres años y pocos meses del crimen, Benjamin Elliott quedó sentenciado a 15 años de prisión.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube