Cae valla sobre motorizado en la Panamericana: imágenes aquí

Un aparatoso accidente fue reportado este lunes en horas de la tarde en el kilómetro 19 de la carretera Panamericana, en el municipio Carrizal, indicaron reportes locales.

De acuerdo con el medio El Tequeño, el incidente ocurrió luego de que una valla cayó sobre un motorizado, lo que derivó en el bloqueo de ambos canales de la carretera.

Hasta el momento, se desconoce el estado del motorizado afectado. Se esperan más detalles del accidente en las próximas horas.

El reciente accidente se produjo días después de que en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho (GMA) una camioneta de pasajeros provocara un accidente y posterior congestión vehicular en el tramo que conecta a Caracas con Guarenas.

De acuerdo con el periodista Román Camacho el pasado 21 de septiembre, el hecho se produjo después de que el conductor de la unidad Encava transitara en sentido contrario y luego realizara un giro en U para regresar a su paso habitual.

La maniobra, que se llevó a cabo cerca del túnel de Turumo, fue interceptada por funcionarios policiales que intervinieron de forma inmediata en la vía para prevenir el inminente peligro.

A pesar de la acción policial para detener la maniobra indebida, un vehículo particular que circulaba por el canal en dirección a Guarenas colisionó con la parte lateral de la buseta

