Muerte de un joven: suspenden a policías implicados en presunto abuso

En las últimas horas, funcionarios de la Policía del Estado de Miranda fueron suspendidos de sus funciones y puestos a la orden del Ministerio Público por presuntamente estar implicados en un caso de abuso.

A través de sus redes sociales, Polimiranda compartió un comunicado en el cual informaron sobre el proceso de una investigación.

Suspenden a policías implicados en presunto abuso

Según el reporte oficial, el lamentable hecho se registró durante la madrugada del pasado domingo 28 de septiembre en el sector El Piñal II de Guarenas.

La víctima, identificada como Yonaiker Sárraga, se encontraba en una alcabala cuando funcionarios supuestamente intentaron exigirle un pago en divisas.

El joven se habría negado, por lo que en el sitio se registró una discusión.

De acuerdo con la denuncia de la comunidad, uno de los agentes lanzó un casco contra el fallecido y, cuando Sárraga intentó retirarse, fue derribado.

En la acción policial, el muchacho cayó al suelo y presentó un grave golpe en la cabeza que le causó sangrado.

Tras un impasse con los moradores de la zona, el muchacho fue auxiliado y trasladado hasta un centro de salud, donde horas después falleció producto de la lesión.

La muerte de Yonaiker Sárraga causó indignación en la comunidad que salió a la calle a protestar para exigir justicia.

Al lugar acudieron autoridades locales y regionales, quienes mediaron con los vecinos.

El comunicado

Posteriormente, Polimiranda se pronunció en sus redes sociales.



"En relación a los lamentables sucesos ocurridos la madrugada del domingo 28/09 en el sector El Piñal II de Guarenas, donde falleció el joven Yonaiker Sarraga, y en los que presuntamente están involucrados funcionarios de nuestra institución: Informamos que los funcionarios han sido suspendidos de sus funciones y están a la orden del Ministerio Público para el debido proceso de investigación. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y vecinos de Yonaiker. Acompañamos al pueblo y a los organismos competentes en la búsqueda del total esclarecimiento del caso para que se haga justicia. Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la verdad, el estricto respeto a los Derechos Humanos y la seguridad de nuestro pueblo", expresaba el escrito.

