Violento asesinato de tres jóvenes en Argentina: así atraparon al presunto autor intelectual y su cómplice

En medio de la conmoción por el asesinato de tres jóvenes argentinas, cometido por una banda criminal peruana dedicada al narcotráfico, autoridades de la Policía del Perú informaron sobre la captura del presunto autor del violento hecho.

El macabro hecho se registró en la localidad de Florencia Varela, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina.

Las víctimas, Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años de edad, así como Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, fueron sometidas a violentas torturas, las cuales fueron transmitidas en vivo por los criminales que las raptaron.

La policía confirmó que los cuerpos se localizaron en una casa situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

Capturan al autor intelectual del crimen contra tres jóvenes

Las tres jóvenes fueron vistas por última vez el viernes pasado, en la rotonda de la localidad bonaerense de La Tablada, se fueron a bordo de una camioneta Chevrolet Tracker blanca.

Según la investigación, las jóvenes fueron torturadas antes de ser asesinadas, en el contexto de una presunta venganza perpetrada por una banda de narcotraficantes peruanos.

Al parecer, los criminales actuaron en represalia, luego de que una de las jóvenes se quedara con un alijo de cocaína.

La investigación reveló que los agresores transmitieron en vivo los actos de tortura, a través de Instagram, en un grupo cerrado en el que participaron 45 personas.

"Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”, manifestó el supuesto narco peruano autor de los homicidios.

Los resultados de las autopsias confirmaron que Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez fueron torturadas. Se indicó que la menor de edad fue la más golpeada. Los cuerpos presentaron heridas de extrema violencia.

El día de su desaparición, las tres chicas habían salido de la casa de Morena, en Ciudad Evita, el viernes, para encontrarse con una persona. Sabrina, la madre de una de las chicas dijo que eran trabajadoras sexuales.

Se supo que se iban a encontrar con una persona que les habría prometido la entrega de unos 300 dólares a cada una.

Coordinan traslado del criminal hacia Argentina

Ahora, autoridades de la Policía Nacional de Perú (PNP) confirmó la captura en Lima del peruano Tony Valverde (20), conocido con el alias de “Pequeño J”. El hombre sería el autor intelectual del feminicidio de las tres jóvenes.

La PNP publicó que Valverde fue detenido junto con otro ciudadano peruano, identificado como Matías Ozorio, quien también estaría vinculado con el triple crimen.

Valverde estaría vinculado a redes internacionales de narcotráfico y es señalado como presunto autor intelectual del hecho, mientras las autoridades coordinan su traslado a la justicia argentina, informó la policía peruana.

Anteriormente, la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, anunció que las autoridades de Perú habían capturado a Valverde.

