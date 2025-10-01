Nuevos detalles sobre la muerte de Joseddy Sánchez en la finca de una exalcaldesa: imputan al presunto homicida

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre permanece en prisión preventiva por su presunta vinculación en la muerte de ka ciudadana Joseddy Lucía Sánchez Querales (26), cuyo cuerpo se localizó en una finca, propiedad de la exalcaldesa Nayrobi Osticochea.

El implicado, quien responde al nombre de Jesús Eduardo Schotborgh Chirinos. Tras una audiencia de presentación, realizada este martes, las autoridades ratificaron la medida de privación judicial preventiva de libertad, tras la imputación del acusado por presunto “femicidio”.

De acuerdo con el reporte del comunicador Gerardo Morón, Schotborgh es el único testigo del crimen que terminó con la vida de Joseddy, el cual se registró este jueves 25 de septiembre.

Los hechos

En un principio, se pudo conocer que dos personas habían sido detenidas por la muerte de la joven trabajadora de la Alcaldía de Churuguara (Falcón), quien fue encontrada sin vida dentro de un vehículo.

El cuerpo de Joseddy presentaba un un disparo en la cabeza.

El vehículo estaba aparcado en la hacienda Nicaragua, perteneciente a la excaldesa, Nayrobi Osticochea, ubicada en el sector El Tural de la población de El Paramito, parroquia Churuguara, municipio Federación.

Organismos policiales iniciaron las averiguaciones correspondientes para esclarecer el caso y determinar las causas que ocasionaron la muerte de la joven, si se trató de un homicidio, o si el disparo fue autoinfligido.

Joseddy Lucía dejó huérfana a una menor de siete años.

Además de los detenidos, las autoridades también se llevaron el vehículo donde encontraron a Sánchez Querales.

Los primeros implicados quedaron identificados como Nayrobi Osticochea, exalcaldesa del municipio, y su esposo Jesús Schotborgh.

Sánchez fue vista con vida por última vez el jueves, luego de que su pareja la dejara en la residencia de la exalcaldesa, donde la víctima le realizaría un servicio estético de pestañas postizas.

Sánchez Querales manejaba las redes sociales de la alcaldía y era estudiante de enfermería; además, se desempeñaba como esteticista.

Imputan al presunto homicida de Joseddy Sánchez

En tal sentido, la titular del Tribunal de Control ratificó la privativa de libertad contra Schotborgh, tras acoger la presunción de femicidio presentada por el Ministerio Público.

Con esta decisión, el caso dio un giro a las hipótesis de fuentes policiales y la investigación detectivesca, las cuales manejaban una posible muerte autoinfligida.

De acuerdo con el reporte del comunicador, la Fiscalía tomó el vínculo entre la fallecida y el imputado como un elemento clave, a pesar de que se esperan resultados y experticias, como las de telefonía.

La defensa de Schotborgh Chirinos, integrada por el doctor Víctor Acosta, la doctora Adriana Villasmil y Yuraima Ollarvez, alegaron que no existen elementos suficientes para comprobar la perpetración del delito de femicidio.

Por tal motivo, solicitaron la improcedencia de la acción penal.

Morón detalló que Joseddy Lucía Sánchez Querales murió por causa de una herida en el cráneo, provocada por un único proyectil, el cual se disparó con un revólver, propiedad de Schotborgh Chirinos. La joven estaba dentro de una camioneta que también estaba a cargo del hombre.

