Cicpc arresta a estafadora de dólares: cinco víctimas cayeron en su trampa de compraventa

Una mujer que se dedicaba a la estafa con la compraventa de divisas americanas quedó detenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, compartió los detalles del procedimiento.

Cicpc arresta a estafadora de dólares

De acuerdo con el reporte policial, el arresto se efectuó en la urbanización El Bosque, parroquia Valentín Valiente, municipio Sucre, estado Sucre.

Pesquisas adscritas a la Delegación Municipal Cumaná aprehendieron a Karelis María Malavé Marcano (35).

Las investigaciones de campo y experticias documentales revelaron que Malavé Marcanol citaba a sus víctimas en la parroquia Altagracia, donde estas le entregaban el dinero en moneda extranjera.

La estafadora se comprometía a realizar el pago equivalente en bolívares a través de una transferencia bancaria, pero nunca lo concretaba, apropiándose del dinero.



Hasta la fecha, se han identificado cinco víctimas afectadas por este modus operandi. La detenida quedó a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, para continuar con el proceso legal correspondiente.

