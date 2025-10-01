Chile recibe a cinco venezolanos extraditados desde EEUU: ¿Quiénes son los detenidos?

Suscríbete a nuestros canales

Cinco venezolanos fueron extraditados desde Estados Unidos (EEUU) hacia Chile en las últimas horas, según el reporte de las autoridades nacionales.

Los imputados fueron trasladados al Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional de Investigación (PDI) en la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana.

Los cinco ciudadanos venezolanos eran requeridos por la justicia chilena por su presunta participación en diversos casos de crimen organizado, entre los que figuran:

Edgar Javier Benítez Rubio: Imputado por asociación criminal, secuestro con homicidio. Vinculado al crimen de Ronald Ojeda.

Imputado por asociación criminal, secuestro con homicidio. Vinculado al crimen de Ronald Ojeda. Jesús Alberto Golding Escalona: Requerido por trata de personas, explotación sexual, tráfico de migrantes, homicidio y secuestro.

Requerido por trata de personas, explotación sexual, tráfico de migrantes, homicidio y secuestro. Yhonaiker Gabriel Sequera Olivero: Presuntamente implicado en homicidio calificado ante la Fiscalía de Coquimbo.

Presuntamente implicado en homicidio calificado ante la Fiscalía de Coquimbo. Miguel Eduardo Oyola Jiménez: I mputado por secuestro extorsivo y asociación ilícita por la Fiscalía de Tarapacá.

mputado por secuestro extorsivo y asociación ilícita por la Fiscalía de Tarapacá. Gregoris José Cortez Fernández: Acusado de homicidio calificado por la Fiscalía del Bío Bío.

Este miércoles 1 de octubre, la PDI confirmó algunos detalles sobre el proceso que se les sigue a los venezolanos.

"El Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; el Director General de la PDI, Eduardo Cerna; y el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, informan sobre cinco procesos de extradición activa exitosos desde Estados Unidos a Chile, que permitieron traer de vuelta a ciudadanos venezolanos imputados por graves y violentos delitos cometidos en nuestro país, varios de ellos vinculados a organizaciones criminales internacionales. La captura fue posible gracias a las gestiones de la Jefatura Nacional de Cooperación Internacional, a través de la OCN Interpol Santiago, en coordinación con las Fiscalías y las unidades especializadas de la PDI a lo largo del país", se lee en una publicación de su cuenta oficial de X.

