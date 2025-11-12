¡Pago de multas con amor! Laredo lanza programa único para evitar sacrificio animal en albergues

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Laredo, Texas, lanzó un innovador programa que permite a los ciudadanos con multas pendientes convertirse en cuidadores de perros sin hogar.

Los deudores podrán saldar sus infracciones prestando servicio comunitario como cuidadores temporales (fostering) en sus casas o en el albergue.

La iniciativa busca combatir la sobrepoblación de mascotas y evitar el sacrificio animal, reportó en su sitio web El Mañana de Nuevo Laredo.

Laredo lanza programa único para evitar sacrificio animal en albergues

El programa, impulsado por el juez Jesús Domínguez de la Corte Municipal y el Servicio de Cuidado Animal de Laredo (LACS), beneficia a ambas partes. Ayuda al LACS ante la falta de personal y promueve la adopción, ya que los cuidadores podrían encariñarse y quedarse con el animal, reduciendo el peligro de mordeduras en la calle.

En ese contexto, Domínguez aclaró que los infractores deben demostrar que no tienen los medios para pagar las multas y necesitan demostrar afinidad con las mascotas.

El personal de Control Animal elegirá y calificará a los posibles cuidadores.

El programa de Fostering está diseñado para abordar las multas de la Corte Municipal, que incluyen infracciones de tránsito y otras faltas menores.

Tipos de deuda: Generalmente, aplican las multas por violaciones de tránsito, estacionamiento o infracciones menores a la ordenanza municipal.

Valor del servicio: El Servicio de Cuidado Animal de Laredo (LACS) establecerá una equivalencia entre las horas de servicio comunitario prestadas y el monto adeudado de la multa. Las personas podrán cumplir su deuda cuidando mascotas en su hogar o trabajando en las instalaciones del albergue.

