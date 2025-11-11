El Seguro Social de EEUU confirma pagos: jubilados recibirán hasta $5.108 la próxima semana

Suscríbete a nuestros canales

El Seguro Social enviará esta semana la primera ronda de pagos correspondiente a noviembre para millones de jubilados en Estados Unidos. La Administración del Seguro Social (SSA) ha confirmado que algunos beneficiarios podrían recibir hasta $5.108 dólares mensuales.

El esquema de distribución escalonado busca evitar retrasos y congestión en el sistema, que actualmente beneficia a más de 71 millones de personas en todo el país.

¿Quiénes reciben los pagos este miércoles y cuáles son las fechas clave?

Los primeros en recibir su depósito, este miércoles, serán los jubilados que nacieron entre el día 1 y el 10 de cualquier mes del año. La SSA utiliza este sistema basado en la fecha de nacimiento para organizar los desembolsos.

La segunda ronda de pagos se realizará el 19 de noviembre para quienes nacieron entre el día 11 y el 20. Finalmente, la tercera y última ronda se enviará el 26 de noviembre para quienes cumplen años a partir del día 21.

¿Cómo se alcanza el monto máximo de $5108 dólares?

El monto mensual que cada jubilado recibe depende de la edad al momento de retirarse y los ingresos acumulados. La cifra máxima de $5.108 dólares al mes se otorgan a quienes deciden postergar su retiro hasta los 70 años.

Quienes se jubilan a la edad mínima permitida, que son los 62 años, pueden recibir hasta $2.831 dólares mensuales. La SSA recomienda a los trabajadores estimar su pago con la calculadora personalizada en su sitio web.

Los beneficios del Seguro Social en EEUU se pueden reclamar en línea y se garantiza, una vez aprobada la solicitud, depositos mensuales.

