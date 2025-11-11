¡Costco regala dinero! La tienda activa un superbeneficio para sus clientes en Navidad

Suscríbete a nuestros canales

La cadena minorista Costco lanzó una atractiva promoción para captar nuevos socios durante la temporada navideña en Estados Unidos.

Quienes adquieran una membresía en las próximas semanas podrán recibir una bonificación de hasta $60 dólares en una tarjeta digital, la cual podrán gastar en las tiendas físicas o a través de su plataforma en línea.

Plazo límite del superbeneficio de Costco

La promoción estará vigente hasta el 21 de diciembre. Con esta estrategia, Costco busca incentivar a los nuevos clientes a aprovechar los descuentos y productos exclusivos que ofrece la cadena, justo a tiempo para las compras de Navidad y fin de año.

Aplica exclusivamente para nuevos clientes o aquellos que no hayan tenido una membresía activa en los últimos 18 meses.

Además, se aclara que no son válidos para canje por efectivo ni en el área de comida de la tienda.

Los compradores deben activar su membresía en línea a más tardar el 21 de enero de 2026 para poder recibir la tarjeta digital.

Desglose del beneficio: Membresías y valor del cupón

La promoción de Costco vincula el monto de la tarjeta digital de regalo con el tipo de membresía que el cliente adquiera:

Membresía Básica (Gold Star): Tiene un costo aproximado de $60 dólares anuales. Nuevos socios reciben una tarjeta digital de $30 dólares.

Membresía Ejecutiva (Executive): Ofrece beneficios adicionales y permite a los nuevos clientes obtener la bonificación completa de $60 dólares en tarjeta digital.

La promoción permite a los nuevos clientes recuperar la totalidad o una parte significativa del costo inicial de su membresía a través de esta tarjeta digital, lo que convierte la oferta en una de las más atractivas de la temporada navideña para atraer nuevos socios.

También visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube