Feria del Libro Miami 2025: conoce el calendario y todas las actividades que ofrece

Los amantes de la literatura y la cultura tienen una cita ineludible en el sur de Florida. La Feria del Libro de Miami comienza oficialmente el domingo 16 de noviembre de 2025 con una gran Fiesta de Inauguración.

El evento se llevará a cabo de 17:00 a 21:00 h en el centro de Miami, específicamente en la MDC Wolfson Campus Plaza. El Miami Dade College (MDC) es la sede principal del encuentro.

¿Qué eventos destacan en la fiesta de inauguración?

La inauguración será una noche inolvidable de música, efectos visuales y comunidad, con un enfoque en la cultura afrobeat. El evento central es Jump ’N Funk, considerada "La fiesta afrobeat original de Estados Unidos".

El fundador de Jump ’N Funk, Rich Medina, se unirá al legendario Kenny Dope (Masters at Work), cuatro veces nominado al Grammy y un influyente productor y DJ. También participarán las inmersivas visuales de Mark Hines/The Marksmen.

¿Cómo llegar al recinto ferial y dónde estacionar?

La Feria del Libro de Miami cierra algunas calles aledañas al campus Wolfson del MDC (300 NE Second Ave., Miami, FL 33132), por lo que se recomienda el transporte público.

El estacionamiento es gratuito en el parking del campus Wolfson del MDC desde el domingo 16 hasta el 23 de noviembre. La entrada se encuentra en NE Fifth Street. El recinto es accesible a través del Metrorail y Brightline, haciendo transbordo al Metromover (estaciones College Bayside o College North).

¿Qué espacios albergarán los eventos literarios?

Durante la semana, la feria contará con diversos espacios para presentaciones, lecturas y talleres. Los lugares clave incluyen:

Edificio 1: El Laboratorio de Arte y el Auditorio.

Edificio 3: La Sala Chapman (2.º piso).

Torre de la Libertad: Galerías importantes.

Para comer y beber, los asistentes podrán visitar los numerosos puestos de comida de Smorgasburg Miami en la Feria. La información de los eventos se puede seguir a través del hashtag #MiamiBookFair2025.

