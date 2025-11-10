Consulado de México en El Paso ofrece asesoría legal y migratoria gratuita a connacionales: conoce cuándo

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de México en El Paso está comprometido de manera firme con la protección de sus ciudadanos, ofreciendo asesoría legal y migratoria gratuita para abordar las preocupaciones y situaciones que enfrentan los mexicanos en el extranjero.

Este servicio esencial, proporcionado por el Departamento de Protección, garantiza que nuestros compatriotas tengan acceso a información vital sobre sus derechos en Estados Unidos.

Además, el Consulado ha puesto en marcha el Programa de Asesoría Legal Externa (PALE), una herramienta que conecta a los mexicanos con abogados profesionales que ofrecen orientación especializada sin costo alguno.

El mensaje del Consulado es que sus connacionales encontrar en este servicio una guía fundamental para navegar el complicado sistema legal y migratorio estadounidense.

¿Cuándo y dónde recibes la asistencia directa sin cita?

Los servicios de orientación legal gratuita, particularmente los ofrecidos a través de los abogados PALE, generalmente se llevan a cabo en las instalaciones del Consulado.

¿Dónde?: Consulado General de México en El Paso. 910 E. San Antonio Ave., El Paso, TX. 79901.

¿Cuándo y a qué hora?: Aunque los días y horarios específicos pueden variar, la práctica común en el Programa PALE establece jornadas de atención, a menudo los días viernes en un horario que típicamente abarca de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Es importante recalcar que, para esta orientación inicial, los connacionales acuden sin cita previa, pero deben confirmar los horarios vigentes directamente con el Departamento de Protección del Consulado llamando al (915) 747-3233, (915) 747-3234 o enviando un correo electrónico a [email protected].

El personal del Consulado General escucha tu situación legal o migratoria y ofrece la información necesaria para comprender el proceso que debe seguir, asegurando que se respeten tus derechos en todo momento.

Otros servicios integrales que el Consulado de México ofrece en El Paso

La asistencia legal es solo una parte de la amplia gama de servicios que el Consulado brinda para fortalecer a la comunidad mexicana en El Paso. El compromiso consular abarca varias áreas clave:

Documentación vital: El Consulado emite documentos de identidad y viaje, como el Pasaporte Mexicano y la Matrícula Consular de Alta Seguridad, además de gestionar la solicitud de la Credencial para Votar (INE) para que los mexicanos puedan ejercer sus derechos cívicos desde el extranjero.

Registro civil y notarial: Los connacionales pueden registrar a sus hijos nacidos en el extranjero para obtener la doble nacionalidad mexicana, solicitar copias certificadas de actas de nacimiento y otorgar poderes notariales para realizar trámites legales en México, como ventas de propiedades o herencias.

Asistencia financiera y educativa: A través de la Ventanilla de Asesoría Financiera (VAF), se ofrece orientación sobre cómo adquirir vivienda en México o Estados Unidos (como el Crédito Migrante Autoproducción), el envío de remesas y oportunidades de inversión.

La Ventanilla de Asesoría Educativa (VAE) promueve becas y recursos para que los estudiantes puedan continuar su formación.

Protección consular 24/7: El Departamento de Protección proporciona asistencia inmediata en casos de emergencia comprobada, detenciones, violencia doméstica, hospitalizaciones y localización de personas. Nos esforzamos para que usted reciba un trato digno y justo.

