Conductores en California: qué es el historial de manejo, para qué sirve y cómo tramitarlo online

El Registro de conductor de California (Driver's Record), Estados Unidos (EEUU), también conocido como “Expediente del conductor”, es un documento oficial que resume tu historial de conducción en el estado.

Se trata de un documento oficial emitido por el Departamento de Vehículos a Motor (DMV) de California que contiene el historial completo de su licencia de conducir dentro de su jurisdicción

Este incluye información detallada como:

Identificación: su nombre, fecha de nacimiento, tipo de licencia, estado y fecha de vencimiento.

Infracciones de tránsito: registros de todas las multas, infracciones o condenas por violaciones de tráfico (movimiento y estacionamiento).

Puntos de negligencia: los puntos acumulados bajo el Sistema de Puntos de Conductor Negligente (Negligent Operator Point System).

Accidentes: registros de cualquier accidente automovilístico reportado al DMV.

Suspensiones/Revocaciones: cualquier historial de suspensión, revocación o restricción de su privilegio de conducir.

¿Para qué sirve?: situaciones en las que podría necesitar el documento

Obtener un nuevo Seguro de Auto: las compañías de seguros lo usan para evaluar su riesgo y determinar la tarifa de su prima.

Un historial limpio se traduce en tarifas más bajas.

Empleo : si solicita un trabajo que requiere conducir, como conductor de camión, repartidor, taxi, entre otros que requieren que el trabajador utilice un vehículo que pertenece a la empresa.

Los empleadores lo solicitan para verificar su seguridad al volante.

Cuestionar puntos: Le permite verificar si hay infracciones o puntos incorrectos en su historial para solicitar una corrección o audiencia con el DMV.

Defensa legal: en casos de infracciones graves o accidentes, su abogado puede usar este expediente para preparar su defensa o entender su estatus legal de conducción.

Alquiler de vehículos: algunas agencias de alquiler, especialmente para vehículos especializados, pueden revisarlo.

Cómo tramitarlo en línea

Esta es la forma más rápida y económica de obtener una copia.

Acceda al sitio web oficial del DMV de California para la solicitud de registros.

Necesitará crear o iniciar sesión en su cuenta MyDMV.

Complete la solicitud y pague la tarifa.

Solo tiene un costo aproximado de $2.00, por ser la tarifa preferencial para solicitudes electrónicas.

Sin embargo, tenga en cuenta que todas las transacciones con tarjeta de crédito/débito incluyen una comisión adicional de procesamiento de pagos del 1.95%.

Una vez que haya pagado correctamente su registro, se le pedirá que lo vea e imprima.

Tenga en cuenta que, tras cerrar la página de confirmación del carrito de compra, deberá realizar otra compra si desea ver su registro.

¿Algo está mal en tu historial?

El DMV informa que si cree que la información contenida en su registro de conductor es incorrecta, puede informar de esta inquietud completando un formulario de informe de registro incorrecto (DL 207) o un formulario de informe de colisión de tráfico de registro de conductor incorrecto DL 207A, que se puede encontrar en línea.

- https://www.dmv.ca.gov/portal/file/driver-license-record-correction-request-dl-207-pdf/.

Además, puede presentar un formulario de resumen/error de documento DL 157 o un resumen del registro judicial o correspondencia del tribunal o agencia de aplicación de la ley.

Adicionalmente:

Para solicitar una copia certificada y sellada de su registro, complete y envíe por correo un formulario INF 1125 (PDF) a la dirección que figura en el formulario: https://www.dmv.ca.gov/portal/file/request-for-your-own-driver-license-identification-card-dl-id-or-vehicle-vessel-registration-vr-information-record-inf-1125-pdf/.

Incluso, es posible solicitar el expediente de otra persona: completanado un formulario de Solicitud de Información de Registros (INF 70) (PDF) para solicitar copias de los registros de conducción o de vehículos/embarcaciones: https://www.dmv.ca.gov/portal/file/request-for-record-information-inf-70-pdf/.

Otras formas de solicitarlo

Tenga en cuenta que, también puede tramitarlo:

En persona:

Visite una oficina local del DMV de California (es altamente recomendable hacer una cita en línea con anticipación).

Lleve consigo su licencia de conducir o tarjeta de identificación.

Pague la tarifa correspondiente en el mostrador.

Recibirá su registro al final de su visita.

Costo Aproximado: $5.00.

Por correo:

Descargue e imprima el formulario INF 70 (Solicitud de Registro de Conductor).

Rellene el formulario, fírmelo y seleccione el tipo de registro que necesita.

Envíe el formulario completado junto con el pago (cheque o giro postal) a la dirección indicada en el formulario.

Costo Aproximado: $5.00.

