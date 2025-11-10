Conoce la sanción de miles de dólares que tendrás que pagar si intentas ingresar ilegalmente a EEUU: aplica a mayores de 14 años

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Donald Trump ha anunciado nuevas medidas migratorias que incrementan los costos y sanciones para quienes intenten ingresar a Estados Unidos sin autorización o soliciten el permiso temporal conocido como parole humanitario.

Las nuevas tarifas buscan disuadir los flujos migratorios irregulares y reforzar el control fronterizo, según lo publicado en el Registro Federal y difundido por la Embajada de México en Estados Unidos.

Multas por cruce ilegal y parole humanitario

A partir de la nueva normativa, toda persona que cruce la frontera de manera irregular enfrentará una multa de 5.000 dólares. El anuncio se dio en un video oficial donde se advierte sobre las consecuencias legales y se promueve la campaña #NiLoIntentes, destinada a desincentivar la migración irregular.

Por otro lado, quienes soliciten o sean beneficiarios del parole humanitario deberán pagar una tarifa de 1.000 dólares en el momento en que se les otorgue el permiso.

La medida aplica a todos los extranjeros admitidos bajo esta figura, salvo en casos excepcionales como emergencias médicas, funerales o colaboración con autoridades estadounidenses.

Implementación y excepciones

La nueva tarifa migratoria forma parte de la ley HR-1, promulgada en julio de 2025, que amplía los cobros tanto para ingresos legales como para mecanismos de control fronterizo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) será el encargado de recaudar los pagos, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), según el tipo de trámite o punto de ingreso.

La medida entró en vigor el 16 de octubre de 2025 y afecta a miles de migrantes que antes contaban con el programa de parole humanitario, que permitía la entrada temporal por razones humanitarias o de beneficio público.

El Tribunal Supremo respaldó la decisión de la Administración Trump de eliminar este programa, dejando a cientos de miles de personas con pocas alternativas legales para permanecer en el país.

