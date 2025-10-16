DHS establece esta increíble multa para quienes crucen ilegalmente la frontera de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos implementa una política de mano dura en la frontera con México al anunciar una multa de 5.000 dólares para quienes crucen de forma irregular.

David Arizmendi, portavoz de la embajada estadounidense en México, confirmó la nueva sanción, advirtiendo que las personas que ingresen ilegalmente enfrentarán graves consecuencias.

Según informa El Tiempo, esto como parte de las restricciones migratorias de la Administración del presidente Donald Trump.

Adicionalmente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que aplicará una tarifa de 1.000 dólares a los nuevos beneficiarios del 'parole', un permiso de permanencia temporal concedido por razones humanitarias.

Este cargo, efectivo a partir de mañana jueves, se aplicará a todo extranjero que reciba el permiso sin cumplir con una excepción, como emergencias médicas o asistencia a funerales.

Políticas duras

Este endurecimiento de las políticas migratorias ocurre en un contexto de descenso en los flujos migratorios hacia el norte.

La Cancillería de México informó el 22 de agosto pasado que los encuentros con migrantes en la frontera con EEUU cayeron un importante 91% desde el inicio del Gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Específicamente, el número de encuentros con personas migrantes, tanto mexicanas como extranjeras, disminuyó de 3.640 a solo 285 entre el 1 de octubre de 2024 y el 20 de agosto de 2025.

El cobro de estas multas y tarifas subraya la estrategia de la Casa Blanca para desalentar la migración irregular y aumentar las barreras financieras para los solicitantes de beneficios temporales.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.



