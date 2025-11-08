Multan vehículos particulares que prestan servicio ilegal en la frontera: así fue el operativo

Suscríbete a nuestros canales

La Gobernación del estado Táchira informó este viernes que están sancionando a los vehículos que hacen transporte de forma ilegal en la frontera.

A través de las redes sociales, el diputado a la Asamblea Nacional, José Leonardo Rosales Aleta, quien también es el coordinador del Órgano Superior del Transporte en la entidad, brindó detalles de este operativo.

Operativo de seguridad en frontera

De acuerdo con la información proporcionada, el operativo que se llevó a cabo forma parte del plan de reordenamiento y formalización del uso de transporte.

Este operativo se realizó en el punto de control de Puente Real, donde verificaron varios vehículos particulares que estaban prestando servicio de forma ilegal hacia la ciudad de San Antonio del Táchira.

En esta actividad también formó parte el diputado Jorge Meneses, quien forma parte de la Comisión de Transporte del CLET, junto a la representante del poder Municipal, Marta Ortiz.

Multas contra transportistas ilegales

En este sentido, la publicación de la gobernación, señala que "los vehículos que incurrieron en irregularidades fueron objeto de sanciones y multas de ley correspondientes".

Asimismo, indicó el diputado Rosales que actualmente están coordinando con las diversas líneas de transporte con e objetivo de reactivar el traslado de pasajeros hasta el Terminal de Pasajeros de San Antonio.

