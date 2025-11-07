Baruta activa nuevo modelo de seguridad escolar: claves del programa y servicios

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de Baruta, dio inicio recientemente a su nuevo plan en materia de políticas públicas: el programa "Zona Escolar Segura".

De acuerdo con el alcalde Darwin González, este proyecto busca transformar los espacios educativos en entornos más resguardados y propicios para el desarrollo de los jóvenes, abordando de manera preventiva, detectando riesgos y respondiendo ante cualquier situación que pueda comprometer el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

Alcance y población beneficiada

El lanzamiento se formalizó con la juramentación de 140 niños, quienes se suman como participantes activos en esta estrategia de formación de mejores ciudadanos.

El municipio, que posee la mayor población estudiantil privada del Área Metropolitana, con cerca de 40.000 alumnos en 113 colegios, además de 21 unidades educativas entre nacionales, estadales y municipales, arranca con un plan piloto que abarca la totalidad de las escuelas municipales y dos instituciones privadas: el colegio Emil Friedman y el colegio Jefferson.

Claudio Ripa, director del Despacho de la alcaldía, precisó la gran dimensión del sector educativo en Baruta, destacando que el programa no se limitará únicamente a los estudiantes.

La estrategia contempla la capacitación y sensibilización de padres, representantes, personal docente, administrativo, obrero y vecinos de las comunidades.

El objetivo central es fomentar la participación comunitaria, promoviendo un sentido de pertenencia que fortalezca el tejido social y contribuya a la formación de una ciudadanía más consciente.

Ejes de formación y servicios

Los participantes en el plan reciben una serie de talleres, charlas y servicios diseñados para abordar diversas áreas cruciales. Este enfoque integral busca dotar a la comunidad de las herramientas necesarias para construir entornos seguros.

Manuel Tangir, director de Seguridad Ciudadana del municipio, expresó la meta de que esta fase piloto se convierta rápidamente en un programa extendido a todos los espacios y comunidades de Baruta. La consolidación de "Zona Escolar Segura" permitirá a los habitantes acceder a un conjunto de servicios vitales, entre los que se encuentran:

Patrullaje escolar especializado.

Programas de educación y seguridad vial.

Defensoría del niño, niña y adolescente.

Orientación para la actualización de paz y convivencia escolar y comunitaria.

Planes de prevención del delito y adicciones.

Salud preventiva, con énfasis en el área sexual y reproductiva.

Oportunidades de servicio comunitario en la alcaldía para los jóvenes.

