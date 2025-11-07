Feria del Helado en Caracas: durante tres días ofrecerán degustaciones y talleres

Suscríbete a nuestros canales

La capital venezolana se prepara para acoger la segunda edición de Ferihelado, la Feria del Helado, Gelato, Paletas y Postres Fríos, consolidada como la plataforma más relevante para la industria del frío en el país.

El evento, organizado por Fexven, se celebrará del 14 al 16 de noviembre de 2025 en las instalaciones del prestigioso hotel Meliá Caracas.

Tras el éxito de su edición debut en 2024, que atrajo a más de 7.000 asistentes, Ferihelado 2025 busca superar las expectativas, ofreciendo un espacio que combina negocios, sabores innovadores y formación.

Fechas y Horario

La feria abrirá sus puertas durante tres días consecutivos, desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

El evento está dirigido tanto a empresarios y profesionales del sector como al público general amante de los postres fríos.

Ferihelado reunirá a fabricantes, distribuidores de equipos, maquinaria, insumos, materia prima y servicios esenciales para la industria de la heladería y los postres fríos.

Formación Especializada

La edición de 2025 incluye actividades diseñadas para enriquecer la experiencia de los asistentes, destacando la influencia del auténtico gelato italiano.

Se ofrecerán degustaciones y maridajes centrados en el auténtico gelato italiano, permitiendo a los asistentes explorar sabores y técnicas premium.

Dentro del componente formativo, se dictará un taller presencial enfocado en la elaboración de helados de yogur con cultivos probióticos, abordando tendencias de salud y alimentación en la heladería moderna.

El evento se posiciona como una cita obligada para quienes buscan innovar en el sector o simplemente disfrutar de la más variada oferta de postres helados en un ambiente profesional y festivo.