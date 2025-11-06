Cierre parcial de calles este 7 de noviembre: vías alternas para evitar el embotellamiento

Suscríbete a nuestros canales

Para este viernes 7 de noviembre, la Alcaldía del municipio Chacao del estado Miranda anunció un cierre parcial de vías en las adyacencias del Colegio Santo Domingo de Guzmán.

A través de sus redes sociales, el ayuntamiento compartió los detalles para que conductores tomen sus previsiones.

Cierre parcial de calles este 7 de noviembre

El motivo es la realización de una procesión en honor a San José Gregorio Hernández y a la Santa Madre Carmen Rendiles.

Las autoridades piden tomar previsiones, ya que el evento afectará el tránsito en la Avenida Sojo y las calles Junín y Boyacá desde las 9:50 a. m. hasta cerca de las 11:00 a. m.:

Vías alternas recomendadas

El principal objetivo es evitar el tráfico local de Chacao y sus adyacencias.

Para Sentido Este-Oeste (Petare/Este hacia el Centro/Oeste): Autopista Gran Cacique Guaicaipuro: Es la vía más rápida y directa para sortear el tráfico local. Avenida Rómulo Gallegos: Si usted viene desde el este (como La Urbina o El Marqués), puede tomar esta vía para evitar el centro de Chacao.

Para Sentido Oeste-Este (Centro/Oeste hacia el Este/Petare): Gran Cacique Guaicaipuro: Continúa siendo la mejor opción. Avenida Boyacá (Cota Mil): Si necesita viajar desde el oeste (como La Florida o Altamira) hacia el este, la Cota Mil es una excelente alternativa de alto flujo.

Para Rutas Locales (hacia Baruta o el Sur-Este): Avenida Río de Janeiro: Sirve como una alternativa local para desplazarse en paralelo a las zonas afectadas (Las Mercedes / El Rosal) y acceder a la Autopista Prados del Este o la Av. Principal de Las Mercedes.



