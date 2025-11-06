¡Tome nota! El Saime y la PNB preparan nuevos operativos de control migratorio en este estado

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de Migración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conjuntamente con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), preparan nuevos operativos de fiscalización de establecimientos de hospedaje.

En las últimas horas, agentes migratorios del Saime y la PNB se desplegaron en Caracas y los Altos Mirandinos.

A través de sus redes sociales, la PNB compartió detalles de las fiscalizaciones.

El Saime y la PNB preparan nuevos operativos de control migratorio

De acuerdo con el reporte, los trabajadores públicos preparan su próximo despliegue en La Guaira.

El dispositivo busca garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente e inspeccionar los libros oficiales de registro de huéspedes y el estatus migratorio de los empleados extranjeros a través del sistema integrado de información policial (Siipol).

Las autoridades continúan el trabajo para detectar y combatir factores de riesgo para la seguridad ciudadana en la región costera.

