Desde las parrandas hasta la Paradura del Niño: la Navidad venezolana tiene múltiples tradiciones

La Navidad en Venezuela no es solo diciembre, desde noviembre el ambiente navideño se siente y termina a mediados de enero, o, en algunos casos, se extiende hasta febrero.
Cabe destacar que el centro de la Navidad venezolana es la cena de Nochebuena y el tradicional plato que se compone por hallaca, pan de jamón, ensalada de gallina y pernil.
Además, el día de "hacer hallacas" suele ser una reunión familiar llena de música y festejo.
¿Cuáles son las tradiciones del venezolano en Navidad?
- Parranda
En el último mes del año se suelen organizar fiestas para celebrar la Navidad, donde la música base son las gaitas y los aguinaldos.
Para ello se planean eventos conocidos como "parrandas". No hay una fecha en concreto, más allá de ser una celebración, ya sea familiar, de amigos y laboral.
- Pesebre
Al igual que la preparación de hallacas, montar el pesebre o el arbolito también representa un momento de unión familiar en muchas casas, que con el pasar de los años se mantiene.
- Aguinaldos
Muchos catalogan la Navidad como la época de dar regalos, una manera para representar el cariño. Aunque a la música navideña también se le llama aguinaldos, este término se puede usar como un regalo de Navidad, que puede ser dinero o de otro tipo.
- Amigo Secreto
En oficinas se suele jugar el amigo secreto entre compañeros, una actividad para regalar anonimamente. Este juego también lo practican en familia, ya sea el 24 o el 31 de diciembre.
- Estrenar ropa
Usualmente, el venezolano compra ropa nueva para estrenar en Nochebuena y Nochevieja. Aunque no hay un significado concreto, se dice que se debe a un ritual para atraer buena suerte, éxito económico y prosperidad para el año entrante.
- La Paradura del Niño
Es una tradición cultural y religiosa que se celebra en Mérida y Táchira. Consiste en una serie de rituales y ceremonias dedicados a la figura del Niño Jesús en el pesebre.
Se celebra entre enero y febrero.
- Día de Reyes
El 6 de enero se celebra la llegada de los Reyes Magos, y los niños suelen recibir algún regalo.
Aunque cada hogar tiene sus costumbres y creencias, algunas se siguen practicando en todas las familias venezolanas.
