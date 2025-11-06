Desde las parrandas hasta la Paradura del Niño: la Navidad venezolana tiene múltiples tradiciones

Suscríbete a nuestros canales

La Navidad en Venezuela no es solo diciembre, desde noviembre el ambiente navideño se siente y termina a mediados de enero, o, en algunos casos, se extiende hasta febrero.

Cabe destacar que el centro de la Navidad venezolana es la cena de Nochebuena y el tradicional plato que se compone por hallaca, pan de jamón, ensalada de gallina y pernil.

Además, el día de "hacer hallacas" suele ser una reunión familiar llena de música y festejo.

¿Cuáles son las tradiciones del venezolano en Navidad?

Parranda

En el último mes del año se suelen organizar fiestas para celebrar la Navidad, donde la música base son las gaitas y los aguinaldos.

Para ello se planean eventos conocidos como "parrandas". No hay una fecha en concreto, más allá de ser una celebración, ya sea familiar, de amigos y laboral.

Pesebre

Al igual que la preparación de hallacas, montar el pesebre o el arbolito también representa un momento de unión familiar en muchas casas, que con el pasar de los años se mantiene.

Aguinaldos

Muchos catalogan la Navidad como la época de dar regalos, una manera para representar el cariño. Aunque a la música navideña también se le llama aguinaldos, este término se puede usar como un regalo de Navidad, que puede ser dinero o de otro tipo.

Amigo Secreto

En oficinas se suele jugar el amigo secreto entre compañeros, una actividad para regalar anonimamente. Este juego también lo practican en familia, ya sea el 24 o el 31 de diciembre.

Estrenar ropa

Usualmente, el venezolano compra ropa nueva para estrenar en Nochebuena y Nochevieja. Aunque no hay un significado concreto, se dice que se debe a un ritual para atraer buena suerte, éxito económico y prosperidad para el año entrante.

La Paradura del Niño

Es una tradición cultural y religiosa que se celebra en Mérida y Táchira. Consiste en una serie de rituales y ceremonias dedicados a la figura del Niño Jesús en el pesebre.

Se celebra entre enero y febrero.

Día de Reyes

El 6 de enero se celebra la llegada de los Reyes Magos, y los niños suelen recibir algún regalo.

Aunque cada hogar tiene sus costumbres y creencias, algunas se siguen practicando en todas las familias venezolanas.

