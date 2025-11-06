¿Depresión navideña?: expertos en salud mental hablan sobre el síndrome de la silla vacía

Suscríbete a nuestros canales

La época decembrina, cargada de luces y el mensaje omnipresente de "felicidad total", se consolida como una de las temporadas de mayor presión psicológica, según advierten psicólogos y especialistas en salud mental.

La tiranía de la alegría perfecta, magnificada por las redes sociales, empuja a miles de personas a un estado de estrés, ansiedad y tristeza profunda que los expertos denominan el "blues de Navidad".

Aconsejan que lo principal no se centra en celebrar más, sino en la aceptación radical de las emociones y la capacidad de decir "no" a los compromisos excesivos.

La celebración de la Navidad se centran en la comida, los regalos y en lo numeroso de las reuniones familiares el 25 de diciembre.

Depresión navideña y salud mental

Los especialistas en salud mental Daniel Rojas y Eduardo Rojas explican que "las fiestas activan múltiples detonantes emocionales como duelos, ausencias, pérdidas e incluso dificultades económicas".

En diciembre, aumentan un 40% los casos de depresión y suicidio en la población general. La falta de serotonina favorece la presencia del conocido síndrome de la silla vacía, según un estudio.

"Para sobrellevar estas épocas es bueno que acepten su tristeza, pero que no se permitan hundir, sino que aprovechen y mejoren cosas para su bien, no sean un Grinch", señala Eduardo.

Los psicólogos insisten en:

Aprenda a decir "no" sin culpa.

Hablar con sus familiares/amigos/vecinos sobre como se siente, no debe aislarse.

Honrar las ausencias.

Cree tradiciones nuevas, no rechace la importancia de la época.

El aislamiento social es un factor que agrava los síntomas de depresión.

Señales de alarma

Aunque el "bajón navideño" suele ser temporal, los síntomas persistentes requieren la intervención de un especialista. Los expertos piden a las personas estar atentas a las siguientes señales:

Tristeza persistente, incapacidad para disfrutar de actividades que antes generaban placer, comer en exceso o falta de apetito, insomnio o dormir demasiado, sentirse inútil, entre otros.

"Si identifica estos síntomas, la recomendación inmediata es buscar acompañamiento psicológico o psiquiátrico", señala Daniel.

¿Qué es la depresión navideña?

La Navidad a los 30 puede ser una experiencia muy diferente a la vivida en la infancia o la adolescencia. "A esta edad, las expectativas sociales, las responsabilidades laborales y las presiones familiares pueden generar estrés o ansiedad", explican.

Una encuesta de la APA (Asociación Americana de Psicología) sobre el estrés de las fiestas navideñas reveló que:

Las fiestas son ante todo una época de alegría, y muchas personas afirman que sus sentimientos respecto a la Navidad son felicidad (78%), amor (75%) y buen humor (60%).

El 38% de los encuestados cree que el estrés aumenta durante las vacaciones, pero la mayoría opina que no hay diferencia en comparación con el resto del año.

Los especialistas insisten en la importancia de mantener rutinas saludables, un ancla fundamental en medio del caos festivo.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube