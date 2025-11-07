Cantv instala puertos ópticos de Aba Ultra en esta urbanización de El Paraiso: 1.800 hogares serán beneficiados

Suscríbete a nuestros canales

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) ha iniciado un importante proyecto de modernización tecnológica en la parroquia El Paraíso de Caracas.

El despliegue de puertos ópticos se lleva a cabo en la Urbanización La Quebradita I con el objetivo de garantizar progresivamente el acceso a servicios de telecomunicaciones de última generación.

Esta infraestructura de telecomunicaciones de alta velocidad beneficiará a un número significativo de residentes, mejorando la capacidad de conexión de la comunidad.

El proyecto de Cantv está diseñado para cubrir las necesidades de más de 1.800 familias que residen en la Urbanización.

Los hogares de la zona podrán disfrutar de servicios basados en fibra óptica, Internet AbaUltra, Aba TV GO y Telefonía IP.

Ventajas del servicio Aba Ultra de Cantv

Entre las características más notables de ABA Ultra se encuentra su baja latencia, lo que lo convierte en una opción excepcional para quienes disfrutan de juegos en línea o participan en videoconferencias.

Además, este servicio permite conectar múltiples dispositivos simultáneamente sin afectar la velocidad ni la estabilidad de la red, superando así las limitaciones que presentan las conexiones basadas en cobre.

Los interesados en disfrutar de ABA Ultra deben cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, es necesario residir en una zona donde el servicio esté disponible.

También se requiere tener instalada la infraestructura interna necesaria para el cableado de fibra óptica, incluyendo una roseta para conectar el cable a la red interna del hogar.

