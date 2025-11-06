Reset Gallery lanza exposición para cerrar el año: juntan las esculturas de Alberto Cavalieri y las pinturas de María Elisa Pifano

Suscríbete a nuestros canales

La galería Reset Gallery (RG), ubicada en el Paseo Las Mercedes, cerrará su programación expositiva de 2025 y celebrará su tercer aniversario con la inauguración de INTERFAZ.

Esta exposición establece un diálogo y una interconexión entre dos figuras importantes de la producción artística nacional: el escultor Alberto Cavalieri y la artista plástico María Elisa Pifano.

La cita para la inauguración es este domingo 9 de noviembre a las 11:00 am en las salas de Reset Gallery. El proyecto, curado por Gabriel Guevara Jurado, busca entablar una conversación en torno a la "coexistencia de valores" de la sociedad contemporánea, celebrando la diversidad, el proceso creativo y la constante interrogación sobre los límites del arte.

¿Qué presentarán en Reset Gallery?

En el caso de Alberto Cavalieri, quien se ha destacado por el dominio total del hierro y el acero, presenta sus esculturas en las que se contraponen la rigidez frente a la sinuosidad, el peso de la materia ante el desafío a la gravedad y el equilibrio.

Por otra parte, en las obras de María Elisa Pifano puede apreciarse la experimentación que realiza con las texturas, los colores y las formas que parten de un proceso intuitivo. Sus obras brindan una clara reflexión sobre los límites y posibilidades del hecho pictórico, la belleza en el contraste y la elaboración material.

Sobre INTERFAZ, el curador de la exposición, Gabriel Guevara Jurado, expresa que “las propuestas de la dupla Cavalieri-Pifano dialogan en torno a lo que se denomina la ‘coexistencia de valores’ en la sociedad contemporánea; que celebra la diversidad, estima el proceso creativo y aprecia la permanente interrogación sobre los límites y el propósito del arte".

"La producción artística de Cavalieri y Pifano se relacionan estrechamente, ya que ambos encarnan variables conceptuales que se identifican como fundacionales para el arte contemporáneo: pluralidad de paradigmas, experimentación material y ruptura de las fronteras disciplinares", agregó.

INTERFAZ es una exposición clave que marca el final de la programación 2025 de Reset Gallery. Además, reúne la escultura abstracta y contemporánea de Cavalieri con la pintura-escultura híbrida de Pifano para explorar la experimentación y la coexistencia de valores en el arte actual.

