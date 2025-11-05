San José Gregorio Hernández será animado: presentarán cortometraje este viernes

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes se estrena el cortometraje animado 3D titulado “DRJGH”, que ofrece una reinterpretación moderna y vanguardista de la figura de

San José Gregorio Hernández.

La producción se enfoca en insertar la esencia del célebre médico en un mundo contemporáneo, caracterizado por el avance acelerado de la tecnología y el ruido de la vida moderna.

¿Qué trae este José Gregorio moderno?

Bajo el apodo de “Goyito”, el personaje se presenta como una figura animada de gran energía, creatividad y sabiduría. Este “José Gregorio del 2025” se distancia de su imagen histórica para asumir una estética actual con atuendo moderno, se desplaza en una patineta voladora y porta un bolso equipado con inteligencia artificial.

El cortometraje, creado con inteligencia artificial por Juan Carlos Graterol, da vida a un relato inédito que imagina la interacción de José Gregorio Hernández con los desafíos y las dinámicas de la sociedad actual.

La trama se desarrolla con un moderno santo que recorre la ciudad difundiendo valores, ayudando a los demás y despertando la curiosidad de los niños por la ciencia y la bondad.

“DRJGH” se concibe como un homenaje moderno al personaje, cuyo propósito es transmitir un mensaje de fe, ciencia y esperanza adaptado a las nuevas generaciones. Es una experiencia visual y emocional dirigida a toda la familia.

El estreno de la obra se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre a las 5:00 p.m. en el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez.

La entrada es libre para el público. El trailer ya se encuentra en el canal de Youtube “Hacemos realidad lo que sueñas” y cuenta con casi 200 visualizaciones.

