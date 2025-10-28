Conmemoración

Museo de los Niños honrará el legado de San José Gregorio Hernández: toma nota del cronograma de actividades

El museo también impartirá conocimientos sobre temas relacionados con publicaciones científicas del nuevo santo

Por Jerald Jimenez
Lunes, 27 de octubre de 2025 a las 08:00 pm
Foto: Rosalia Barreto/ AVN

El Museo de los Niños presenta una función especial enfocada en el legado de San José Gregorio Hernández. Esta contará con diferentes actividades para el disfrute de la familia.

De acuerdo con la cuenta en Instagram del museo, las funciones se llevarán a cabo a la 1 y 3 de la tarde con el fin de dar a conocer el legado que dejó el nuevo santo de origen trujillano. 

Así estará estructurada la agenda de actividades

  • Microteatro que presentará la obra "El Legado de José Gregorio Hernández".
  • Proyección audiovisual titulada "José Gregorio Hernández de Carne y Hueso".
  • Obra colaborativa "El Doctor José Gregorio Hernández".

Asimismo, el museo impartirá conocimientos sobre temas relacionados con publicaciones científicas de San José Gregorio Hernández, las cuales son las siguientes:

  • La célula.
  • Microscopios.
  • Reproducción.
  • El corazón.
  • Los pulmones.

