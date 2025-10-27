No es Slytherin: El Museo del Libro Venezolano usa la magia de Harry Potter para promover el cuidado animal

Suscríbete a nuestros canales

El universo de Harry Potter vuelve a desplegar su encanto en el Museo del Libro Venezolano (MLV) con la realización de la II Edición del Festival Literario dedicado, en esta ocasión, a “Animales Fantásticos”.

La curadora del MLV, María Ramírez Delgado, explicó que el enfoque no es casual. “Decimos que Harry Potter se viste de verde, y no por Slytherin, sino por el sentido de respeto y protección de la naturaleza”, señaló.

El evento será del 30 de octubre al 2 de noviembre con el matiz de promover la lectura, sensibilizar y enseñar sobre el cuidado de los animales y el cuidado ambiental.

El MLV, ubicado en San Román Qta. Anduriña, Caracas, recibirá a los visitantes de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. Es importante destacar que, aunque algunas actividades son de entrada libre, mientras que otras cuentan con cupos limitados.

Bazar potterico

El festival está arraigado a la saga de su creadora, J.K.Rowling, por lo que busca conectar la fantasía mágica con la vida silvestre no-humana y la necesidad de preservar los recursos para el futuro.

Durante cuatro días, lectores y fanáticos de todas las edades podrán sumergirse en una programación vasta que incluirá exposiciones, un bazar temático, talleres prácticos, charlas académicas, concursos y actividades interactivas.

El bazar Potterico ofrecerá libros, comida temática y artículos para los coleccionistas de la saga.

Asimismo podrán ver algunas de las exposiciones destacadas como “Inspiraciones cruzadas. Criaturas fantásticas que habitan libros” y la muestra de la artista Koral Harkalya sobre “Los personajes de Harry Potter”.

Además, contará con un concurso de disfraces tanto para personas como una categoría especial para las mascotas de las casas.

