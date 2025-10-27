Vaticano revela la nueva oración para San José Gregorio Hernández: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La devoción al beato venezolano San José Gregorio Hernández continúa creciendo dentro y fuera de Venezuela. Esta domingo, el canal católico EWTN en Español compartió oficialmente una nueva oración dedicada al llamado “médico de los pobres”, aprobada para su difusión litúrgica y comunitaria.

La plegaria busca renovar el vínculo espiritual con este modelo de fe, ciencia y servicio, cuya figura ha cobrado fuerza desde su beatificación en 2021 y cuya canonización sigue en proceso.

Oración para SAN JOSÉ GREGORIO

Padre bueno, por intercesión de San José Gregorio Hernández, te pedimos nos des salud de cuerpo y alma para ser testigos de fe, esperanza y caridad, comprometidos en la construcción de un mundo donde reine tu verdad, justicia y paz. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Oración a San José Gregorio Hernández

Un legado que trasciende la medicina

José Gregorio Hernández nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, estado Trujillo. Desde 2021, la Iglesia celebra su día litúrgico cada 26 de octubre, fecha que honra su vida y obra.

Su labor como médico trascendió la práctica clínica. Atendía gratuitamente a personas de bajos recursos, sin distinción de clase, raza o religión. Su consulta era un acto de caridad.

Además, su profunda espiritualidad católica lo llevó a ver la medicina como una vocación de servicio. Intentó ingresar a la vida religiosa en varias ocasiones, sin abandonar nunca su compromiso con los enfermos.

Valores que inspiran generaciones

Entre los valores que marcaron su vida destacan la honestidad, la solidaridad, la austeridad, la responsabilidad y la constancia. Fue un hombre de paz, moderación y diálogo.

Se sabe que ofreció su vida a Dios por el fin de la Primera Guerra Mundial, gesto que refleja su entrega total a la humanidad. Su causa de canonización sigue activa en el Vaticano.

