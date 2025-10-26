¡Júbilo mundial! Más de 70 ciudades celebran misas en honor a San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles

Suscríbete a nuestros canales

La elevación a los altares de la Iglesia Católica de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, los primeros santos nacidos en Venezuela, ha desencadenado una ola de fe que abarca 70 ciudades alrededor del planeta.

Un total de 78 servicios religiosos, incluyendo misas de acción de gracias, se han llevado a cabo como un símbolo de conexión espiritual y respaldo a los principios de paz y hermandad.

Estas asambleas religiosas han congregado a miembros de la diáspora venezolana, comunidades católicas internacionales, grupos de apoyo, representantes diplomáticos y funcionarios de distintos países, informó VTV.

En Roma, una delegación oficial de Venezuela estuvo presente en la ceremonia de santificación que se celebró en la Plaza de San Pedro del Vaticano el domingo 19 de octubre.

Homenajes en países europeos y euroasiáticos

El fervor se extendió por el continente europeo. En España, la Basílica Pontificia de San Miguel en Madrid fue sede de una misa especial, complementada con servicios en ciudades como Bilbao, Barcelona, Tenerife y Vigo.

La Catedral de la Inmaculada Concepción de Moscú, en Rusia, recibió a los creyentes en una eucaristía conmemorativa.

Incluso Turquía se sumó a los actos, con una misa oficiada en el Santuario de la Casa de la Virgen María, en Selçuk, que contó con la participación de académicos de Ankara, Izmir y Estambul.

Las celebraciones también tuvieron lugar en naciones como Bélgica, Alemania, Grecia, Austria, Países Bajos, Reino Unido, Rumanía y Suiza. Para el 26 de octubre, día del natalicio de José Gregorio Hernández, se programaron misas en Serbia y Belarús.

Postulación de San José Gregorio Hernández como protector en África

Desde África, Monseñor Juan Nsue Edjang, arzobispo de Malabo, anunció que San José Gregorio Hernández será postulado como protector de los médicos en Guinea Ecuatorial.

Por su parte, en Marruecos, una misa con feligreses y clérigos destacó el significado patrio de la canonización. Otros países africanos, como Angola, Egipto, Etiopía, República del Congo, Mali, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Uganda, también realizaron homilías.

Durante la eucaristía por el 25.º aniversario de la Misión Católica en Bakú, Azerbaiyán, el cardenal Luis Antonio Tagle transmitió un mensaje: “Nuestras oraciones están con Venezuela, con todos y cada uno de los venezolanos; Venezuela es un pueblo de paz”.

José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles fueron los únicos beatos de América Latina y el Caribe incluidos en la ceremonia del pasado 19 de octubre. Su canonización motivó actos litúrgicos en México, Honduras y Trinidad y Tobago, reflejando el compromiso regional con valores de solidaridad y espiritualidad.

