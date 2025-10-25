Inicia la fiesta de la santidad: conozca las parroquias donde se celebrarán misas este sábado para honrar a los nuevos santos

Este sábado 25 de octubre, las distintas comunidades parroquiales de la capital se preparan para un evento de gran significado espiritual, la "Fiesta de la Santidad".
Esta jornada invita a los fieles a reunirse en sus iglesias locales para compartir una misa especial en celebración por la reciente canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles.
A través de la cuenta de Instagram de Santos para Todos, se dio a conocer que la convocatoria está pautada para comenzar a las 10:00 a.m.
Además se anunció la disponibilidad de estampitas oficiales dedicadas a los nuevos santos, lo que marca este día con un acto de devoción y memoria.
Puntos de encuentro: dónde asistir
Se confirmó una extensa lista de parroquias y capillas que abrirán sus puertas para la celebración, garantizando que los fieles de diversas zonas tengan un lugar cercano donde congregarse.
Caracas Este y Suroeste:
- La Transfiguración del Señor - El Cafetal
- Santa María, Madre de Dios - Manzanares
- Santa Teresa - Santa Teresa
- San Juan María Vianney - La Silsa
- San Gabriel y La Sagrada Familia - La Tahona
- María, Madre del Redentor - Los Naranjos
- N. S. Caridad del Cobre - Santa Paula
- Inmaculado Corazón de M. - El Rosal
- Santa Rosalía de Palermo - El Hatillo
- La Natividad del Señor - T. Club Hípico
Zonas Centrales y Oeste:
- San Benito Abad - San José del Ávila
- María Auxiliadora - Sarriá
- La Santa Cruz y Sagrada Familia - Propatria
- N. S. de la Encarnación - El Valle
- San Carlos Borromeo - UD 6 Caricuao
- Sta. Teresita del Niño Jesús - Urdaneta
- N. S. del Monte Carmelo - Los Rosales
- Misión Católica Portuguesa - San Bernardino
- N. S. del Rosario - Antímano
- Capellanía Cementerio General del Sur
- La Divina Pastora - La Pastora
- El Buen Pastor - Bello Campo
- N. S. de la Paz - Montalbán
- San José de Ñaraulí - Fuerzas Armadas
- San Miguel Arcángel - El Cementerio
- Santa Rosalía - Santa Rosalía
- San Francisco - El Silencio
- San Pío X - Puerta de Caracas
Otros sectores:
- N. S. de Guadalupe - Las Mercedes
- María, Madre del Salvador - Casablanca
- Santa Ana - La Lagunita
Un llamado a la comunión y la devoción
Esta fiesta resalta la importancia de la vida en congregación. Se espera una masiva participación que refuerce los lazos de fe y hermandad entre los asistentes.
La Alcaldía de Baruta también anunció que este domingo 26 de octubre llevará a cabo la develación de la estatua en honor a Santa Carmen Rendiles, en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario a las 10:00 a.m.
Por ello, se dispuso el estacionamiento ubicado en Plaza el Sol, avenida San Sebastián del pueblo de Baruta, el cual estará disponible para el acceso de los asistentes.
Visite nuestra sección de Comunidad
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube