Inicia la fiesta de la santidad: conozca las parroquias donde se celebrarán misas este sábado para honrar a los nuevos santos

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 25 de octubre, las distintas comunidades parroquiales de la capital se preparan para un evento de gran significado espiritual, la "Fiesta de la Santidad".

Esta jornada invita a los fieles a reunirse en sus iglesias locales para compartir una misa especial en celebración por la reciente canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles.

A través de la cuenta de Instagram de Santos para Todos, se dio a conocer que la convocatoria está pautada para comenzar a las 10:00 a.m.

Además se anunció la disponibilidad de estampitas oficiales dedicadas a los nuevos santos, lo que marca este día con un acto de devoción y memoria.

Puntos de encuentro: dónde asistir

Se confirmó una extensa lista de parroquias y capillas que abrirán sus puertas para la celebración, garantizando que los fieles de diversas zonas tengan un lugar cercano donde congregarse.

Caracas Este y Suroeste:

La Transfiguración del Señor - El Cafetal

Santa María, Madre de Dios - Manzanares

Santa Teresa - Santa Teresa

San Juan María Vianney - La Silsa

San Gabriel y La Sagrada Familia - La Tahona

María, Madre del Redentor - Los Naranjos

N. S. Caridad del Cobre - Santa Paula

Inmaculado Corazón de M. - El Rosal

Santa Rosalía de Palermo - El Hatillo

La Natividad del Señor - T. Club Hípico

Zonas Centrales y Oeste:

San Benito Abad - San José del Ávila

María Auxiliadora - Sarriá

La Santa Cruz y Sagrada Familia - Propatria

N. S. de la Encarnación - El Valle

San Carlos Borromeo - UD 6 Caricuao

Sta. Teresita del Niño Jesús - Urdaneta

N. S. del Monte Carmelo - Los Rosales

Misión Católica Portuguesa - San Bernardino

N. S. del Rosario - Antímano

Capellanía Cementerio General del Sur

La Divina Pastora - La Pastora

El Buen Pastor - Bello Campo

N. S. de la Paz - Montalbán

San José de Ñaraulí - Fuerzas Armadas

San Miguel Arcángel - El Cementerio

Santa Rosalía - Santa Rosalía

San Francisco - El Silencio

San Pío X - Puerta de Caracas

Otros sectores:

N. S. de Guadalupe - Las Mercedes

María, Madre del Salvador - Casablanca

Santa Ana - La Lagunita

Un llamado a la comunión y la devoción

Esta fiesta resalta la importancia de la vida en congregación. Se espera una masiva participación que refuerce los lazos de fe y hermandad entre los asistentes.

La Alcaldía de Baruta también anunció que este domingo 26 de octubre llevará a cabo la develación de la estatua en honor a Santa Carmen Rendiles, en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario a las 10:00 a.m.

Por ello, se dispuso el estacionamiento ubicado en Plaza el Sol, avenida San Sebastián del pueblo de Baruta, el cual estará disponible para el acceso de los asistentes.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube