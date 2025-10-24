Comienza Venezuela Game Show: hay entrada y transporte gratis para todo el público

Suscríbete a nuestros canales

Desde el 24 hasta el 26 de octubre se celebra el encuentro gamer más grande del país, la quinta edición de Venezuela Game Show (VGS).

Este año el evento cambió su punto para el Centro Comercial Cerro Verde, a diferencia de las ediciones pasadas, que se celebraron en la terraza de el Centro Comercial Ciudad Tamanaco.

Además, la novedad de la convocatoria de 2025 es que cuentan con acceso gratis al evento, al igual que transporte sin costo desde el Centro Comercial Plaza Las Américas hasta Cerro Verde.

El horario es desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche.

Cabe destacar que en la expo gamer, los jugadores dispondrán de tres días para competir, ya sea en equipo o de forma individual, contra otros gamers que han triunfado en torneos a nivel nacional.

Los premios equivalen a 50 mil dólares, que se repartirán entre todas las competencias, desde video juegos tradicionales a emobile y juegos de mesa.

¿Qué trae la Venezuela Game Show?

Miles de gamer venezolanos se reúnen en un espacio dedicado al 100 % a la comunidad geek, con juegos clásicos como Super Smash Bros, Counter Strike y Mario Kart, hasta los títulos del momento como Free Fire, Valorant, Fornite, entre otros.

Jupeson, embajador del Venezuela Game Show y una de las imágenes del gaming venezolano, indicó que el impacto de los videojuegos tanto en consolas como en teléfonos inteligentes, es grande en el país, lo que lleva a los aficionados a explorar más allá de jugar.

Asimismo invitó a los amantes de los juegos a visitar la VGS, que tiene entrada libre, y participen en los tornos de exhibición que disponen para todas las edades.

También destacó que los creadores de contenido que se destacan en el gaming llevan mucha relevancia para los jugadores, ya que los streamers "son parte importante porque son los que llevan la realidad de los juegos y capacitan a su comunidad de una forma más casual".

¿Cómo es el impacto de la cultura gamer en el país?

Danny Goncalves, parte de la directiva del VGS, destacó en rueda de prensa que los fans de los videojuegos en un futuro pueden ser programadores, guionistas, creativos y desarrollarse en muchas áreas con las cuales su primer contacto fue el gaming.

"Todo en exceso es malo, lo importante es saber dónde y cómo canalizarlo", expresó desde la arena de esports en Cerro Verde.

Para ver los torneos, Movilnet E, plataforma digital enfocada en los videojuegos, será la encargada de transmitir los encuentros a través de su canal de Twitch y Youtube, al igual que en la cuenta oficial del Venezuela Game Show.