Establecen normas a influencers y creadores de contenido que graben en centros comerciales

Es común ver a jóvenes creadores de contenido e influencers grabando videos en centros comerciales para promocionar algun comercio o producto, e incluso las denominadas "cámaras escondidas" que tienen como objetivo alimentar sus redes sociales.

Hasta a hora no existía ningún tipo de normativas al respecto, sin embargo, este 21 de octubre, la directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), Claudia Itriago, confirmó que estas personas deben solicitar permisos para grabar dentro de los centros comerciales del país.

"Son espacios privados que se abren al público, pero son espacios privados. Hay un tema que a nosotros nos gusta garantizar mucho, que son nuestro público, nuestros visitantes”, indicó Itriago, en una entrevista con Unión Radio.

Aseguró que este tipo de normativas se aplican en países como Chile, Argentina y Brasil, donde los influences deben tramitar permisos municipales y fiscales antes de grabar algún contenido dentro de un centro comercial.

Polémica

De acuerdo con medio El Diario, en redes sociales se hizo viral una video en el que se observa como creadores de contenido rechazaron el accionar del personal de seguridad porque les prohibieron grabar dentro de un centro comercial de Caracas.

