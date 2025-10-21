Suscríbete a nuestros canales

No hay excusas para dejar de pagar tus facturas de servicios de telefonía, internet y televisión por suscripción. Y es que gracias a lo nuevo de Cashea puedes mantenerte conectado, aún y cuando el saldo en tu cuenta bancaria sea insuficiente.

Cashea realizó una actualización para los clientes ya registrados, quienes a través de la línea cotidiana, podrán visualizar la opción para pagar los servicios que brindan las siguiente compañías:

CANTV Digitel Movistar Movilnet.

Funciona para pagos de facturas y recargas

Si el monto supera los $2, se puede dividir en una cuota sin interés.

Una vez que el usuario realiza el pago por primera vez, el servicio queda guardado en su cuenta para facilitar futuras transacciones.

Al procesar el pago, la factura se considera saldada en su totalidad ante el proveedor

ante el proveedor La función también permite hacer recargas telefónicas.

Se espera que próximamente se sumen nuevas compañías a la opción de pagos a crédito y sin interés que ofrece Cashea.

