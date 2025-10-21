Lo nuevo

Hasta de CANTV: así puedes recargar y pagar tus servicios de telefonía e internet con Cashea

Por Indira E. Crespo M.
Lunes, 20 de octubre de 2025 a las 10:25 pm

No hay excusas para dejar de pagar tus facturas de servicios de telefonía, internet y televisión por suscripción. Y es que gracias a lo nuevo de Cashea puedes mantenerte conectado, aún y cuando el saldo en tu cuenta bancaria sea insuficiente.

Cashea realizó una actualización para los clientes ya registrados, quienes a través de la línea cotidiana, podrán visualizar la opción para pagar los servicios que brindan las siguiente compañías:

  1. CANTV
  2. Digitel
  3. Movistar
  4. Movilnet.

Funciona para pagos de facturas y recargas

  • Si el monto supera los $2, se puede dividir en una cuota sin interés.
  • Una vez que el usuario realiza el pago por primera vez, el servicio queda guardado en su cuenta para facilitar futuras transacciones.
  • Al procesar el pago, la factura se considera saldada en su totalidad ante el proveedor
  • La función también permite hacer recargas telefónicas.

Se espera que próximamente se sumen nuevas compañías a la opción de pagos a crédito y sin interés que ofrece Cashea.

