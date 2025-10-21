No hay excusas para dejar de pagar tus facturas de servicios de telefonía, internet y televisión por suscripción. Y es que gracias a lo nuevo de Cashea puedes mantenerte conectado, aún y cuando el saldo en tu cuenta bancaria sea insuficiente.
Cashea realizó una actualización para los clientes ya registrados, quienes a través de la línea cotidiana, podrán visualizar la opción para pagar los servicios que brindan las siguiente compañías:
- CANTV
- Digitel
- Movistar
- Movilnet.
Funciona para pagos de facturas y recargas
- Si el monto supera los $2, se puede dividir en una cuota sin interés.
- Una vez que el usuario realiza el pago por primera vez, el servicio queda guardado en su cuenta para facilitar futuras transacciones.
- Al procesar el pago, la factura se considera saldada en su totalidad ante el proveedor
- La función también permite hacer recargas telefónicas.
Se espera que próximamente se sumen nuevas compañías a la opción de pagos a crédito y sin interés que ofrece Cashea.
