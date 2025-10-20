Corpoelec anuncia despliegue en puntos estratégicos hasta el 24 de octubre: trámites y ubicaciones

Suscríbete a nuestros canales

Hasta el viernes 24 de octubre de 2025, la clase trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se desplegará en puntos estratégicos.

Según el reporte oficial, personal de Corpoelec atenderá los municipios Sucre y Santiago Mariño, con el objetivo de brindar atención directa y fortalecer la cultura de pago del servicio eléctrico.

¿Cómo será el despliegue especial de Corpoelec en puntos estratégicos?

La jornada se realizará entre las 8:30 de la mañana y las 3:00 de la tarde, y permitirá a los usuarios realizar trámites relacionados con actualización de datos, notificación de deuda, recepción de reclamos, verificación de conexiones, asesoría sobre pagos por Banca en Línea y cancelación de facturas mediante puntos de venta.

Los puntos de atención habilitados se ubican en:

Municipio Sucre: BNC, Cagua – Centro Comercial La Pirámide.

Municipio Santiago Mariño: BNC, Turmero – Calle Mariño, cruce con calle Peñalver, Centro Comercial Mariño Plaza.

Recientemente, con el objetivo de garantizar la estabilidad del servicio eléctrico en la Región Central, las cuadrillas de la Corporación Eléctrica Nacional realizaron mantenimiento preventivo en el estado Aragua.

Las cuadrillas se desplegaron en los circuitos Choroní, Polvorín, Tiara, Vidosa Tejidos, San Casimiro, Polly, Valle Morin, Saman de Güere, Camburito, Paraparal, Inveca Pittsburgh y Sigalca.

Estas acciones impactarán positivamente sobre la calidad del servicio de las parroquias Puerto Colombia y José Casanova Godoy (Girardot), Arévalo Aponte y Samán de Güere (Santiago Mariño), José Rafael Revenga, Santos Michelena y Tejerías (José Rafael Revenga), San Casimiro, Guanipa, Valle Morín, Ollas Caramacate y San Sebastián (San Casimiro), San Martín de Porres (Libertador), Santa Rita y Monseñor Feliciano (Francisco Linares Alcántara) y Santos Michelena (Santos Michelena).

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube