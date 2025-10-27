En imágenes: Baruta devela nueva escultura de Santa Carmen Rendiles para conmemorar su canonización

Suscríbete a nuestros canales

El municipio Baruta, en el estado Miranda, consolidó este domingo su respaldo a los valores de la fe y la historia con la inauguración de una escultura dedicada a Santa Madre Carmen Rendiles.

El acto se efectuó en la entrada de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el casco histórico del pueblo de Baruta, justo una semana después de la canonización de la religiosa venezolana por la Iglesia Católica el pasado 19 de octubre de 2025.

La iniciativa de la Alcaldía de Baruta busca realzar el legado de servicio y devoción de la primera santa del país, quien fue canonizada y su escultura figurará junto a la del beato José Gregorio Hernández.

Foto: Prensa Alcaldía de Baruta

Doble presencia de santos venezolanos en el municipio

La instalación artística, autoría del escultor Manuel Parada, se convierte en la segunda pieza suya en el templo, complementando la ya existente de San José Gregorio Hernández.

Esta presencia doble en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario (Monumento Histórico Nacional desde 1960) busca reforzar el sentido de identidad y los valores espirituales entre los residentes y feligreses del municipio.

Foto: Prensa Alcaldía de Baruta

Alcalde de Baruta destaca la importancia de estas conmemoraciones

Por su parte, el alcalde de Baruta, Darwin González, subrayó que este evento simboliza el respaldo de la administración local a las raíces culturales y espirituales de la comunidad, destacando la relevancia de la Madre Carmen Rendiles como figura ejemplar de la nación.

“La presencia de estas dos figuras en nuestro pueblo refleja nuestro firme compromiso con la historia y la fe de Baruta. La canonización de Madre Carmen es un gran orgullo para todos los baruteños y venezolanos. Ahora, nuestros vecinos pueden encontrar en sus vidas la empatía y el ejemplo de estos santos que dedicaron su existencia al servicio de los demás", apuntó González.

González añadió que estas manifestaciones artísticas son más que un adorno para el templo; constituyen un elemento tangible de esperanza y fe que fortalece los principios de solidaridad y compromiso distintivos a los baruteños.

