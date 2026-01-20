Documento

Saime activa otra jornada de cedulación sin cita hasta el viernes: requisitos y horario

En la actividad también harán verificación de datos a los ciudadanos venezolanos y naturalizados

Por Genesis Carrillo
Lunes, 19 de enero de 2026 a las 08:02 pm

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) realizará una jornada de renovación de cédula de identidad sin cita para ciudadanos mayores de 18 años. 

En su cuenta de Instagram precisó que la actividad se llevará a cabo del 20 al 23 de enero, desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. 

Asimismo, informó que en la actividad también harán verificación de datos a los ciudadanos venezolanos y naturalizados, cuyo rango de cédula se encuentra a partir de los 22 millones. 

Los requisitos a presentar ante el Saime son: 

  • Venezolanos: copia simple del acta de nacimiento
  • Naturalizados: copia de la constancia de naturalización o Gaceta Oficial. 

El organismo aclara que si obtuvo el documento de identidad en los últimos seis meses, no será posible renovar la cédula de identidad. En caso de hurto, robo o extravío, debe presentar una denuncia realizada ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). 

 
 

