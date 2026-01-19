¡Cuidado con tus facturas! Falsos técnicos engañan a los residentes de Illinois con el pago de la calefacción

Suscríbete a nuestros canales

La temporada invernal trae consigo desafíos climáticos extremos que afectan la seguridad de miles de hogares en el medio oeste. Las familias dependen por completo de sus sistemas de calefacción para sobrevivir a las gélidas temperaturas que azotan la región. Esta vulnerabilidad climática atrae la atención de redes delictivas que buscan lucrar con el miedo de los consumidores más necesitados.

El Fiscal General de Illinois, Kwame Raoul, identificó un patrón de conducta alarmante relacionado con supuestas facturas vencidas y cortes inminentes. Los delincuentes aplican presión psicológica para obtener dinero o información sensible de ciudadanos que temen perder su servicio básico en invierno. Raoul instó a la población a mantener la calma y verificar cualquier contacto inusual antes de realizar transferencias de dinero a desconocidos.

¿Cómo protege el estados a sus residentes?

El marco legal de Illinois protege a los inquilinos y propietarios contra la suspensión del servicio eléctrico o de gas natural. Existen fechas específicas y límites de temperatura que impiden a las empresas legítimas interrumpir el suministro durante los meses de frío. La ley estatal exige que los arrendadores mantengan una temperatura mínima de 20 °C durante el día para asegurar el bienestar común.

Las autoridades locales alertan a ciudadanos en Illinois sobre estafadores aprovechan el frío para amenazar con cortar la calefacción de manera ilegal. El comunicado oficial detalla que los criminales se hacen pasar por empleados de compañías de servicios públicos para exigir pagos. Esta alerta surge ante el incremento de reportes de fraudes telefónicos y visitas domiciliarias engañosas en medio de la nieve acumulada actualmente.

¿Qué técnicas usan los criminales ahora?

Los estafadores exigen pagos mediante criptomonedas, tarjetas de regalo o aplicaciones móviles como Zelle y Venmo para evitar el rastreo bancario. Ellos emplean tonos agresivos y aseguran que la desconexión ocurrirá en pocos minutos si el usuario no entrega sus datos privados. Kwame Raoul recordó que ninguna compañía de servicios públicos envía personal a las viviendas con el único propósito de cobrar dinero en efectivo.

Usted debe solicitar siempre una identificación oficial si un desconocido toca a su puerta en nombre de una empresa proveedora de gas. Cierre la entrada de su casa y llame directamente al número telefónico que aparece en su última factura de papel verificada. Evite pulsar enlaces que reciba a través de mensajes de texto o correos electrónicos de dudosa procedencia durante esta fuerte ola invernal.

¿Cuáles son las leyes que protegen a los residentes?

Las empresas tienen prohibido suspender la calefacción residencial desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo de cada año fiscal. Esta restricción aplica siempre que el termómetro marque 0 °C o menos, o durante los fines de semana y días festivos nacionales. Si usted sufre un corte indebido, llame a la Comisión de Comercio de Illinois al teléfono 1-800-524-0795 para presentar una denuncia formal.

La ley de Illinois obliga a los dueños de propiedades a proveer calor si la temperatura exterior baja de los 13 °C. Entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m., las viviendas deben conservar al menos 16 °C para proteger la salud de los habitantes. El Departamento de Comercio de Illinois ofrece planes de asistencia energética para familias que enfrentan dificultades reales para cubrir sus facturas mensuales actuales.

