Así podrás saber cuánto tienes que pagar en impuesto vehicular este 2026: fácil y rápido

La Alcaldía de Caracas, mediante el Servicio de Administración Tributaria Municipal (SUMAR), mantiene activo su portal de autogestión para facilitar el pago del Impuesto sobre Vehículos.
Este sistema permite a los ciudadanos realizar el trámite de forma 100% confiable y digital, eliminando la necesidad de gestores.
Para obtener un cálculo correcto, los propietarios deben ingresar al formulario del sistema SIGAT y suministrar datos precisos para evitar errores que impacten en el monto final a pagar.
Tarifas para motocicletas y vehículos particulares
El cálculo de este tributo en la capital no es uniforme; se rige estrictamente por la categoría y las características técnicas de cada unidad móvil.
En el caso de las motocicletas, el factor determinante es el cilindraje. El sistema aplica las siguientes tarifas:
-
Menor a 200cc: 5 UCD.
-
Desde 200cc hasta 400cc: 5 UCD.
-
Mayor a 400cc: 10 UCD.
-
Motos deportivas de cualquier cilindraje: 10 UCD.
Para los automóviles particulares, el impuesto se calcula según la TARA (peso del vehículo). Los montos se dividen así:
-
Hasta 1.000 kg: 15 UCD.
-
Desde 1.001 hasta 2.000 kg: 15 UCD.
-
Desde 2.001 kg en adelante: 30 UCD.
-
Limusinas y automóviles de colección: 30 UCD.
Los vehículos destinados al traslado de mercancías poseen una escala diferente:
-
Carga liviana hasta 8.000 kg: 10 UCD.
-
Transporte de carga pesada de más de 8.000 kg: 100 UCD.
-
Remolques y semirremolques de más de 2 ejes: 100 UCD.
-
Grúas mecánicas e hidráulicas: 120 UCD.
Para las unidades colectivas, el SUMAR determina el impuesto basándose en la cantidad de puestos legalmente registrados:
-
Hasta 6 puestos: 32 UCD.
-
Desde 7 hasta 15 puestos: 34 UCD.
-
Desde 16 hasta 24 puestos: 36 UCD.
-
Desde 25 hasta 32 puestos: 38 UCD.
-
De más de 32 puestos: 40 UCD.
Los usuarios pueden acceder al portal SIGAT desde cualquier dispositivo móvil o computadora para ponerse al día con sus tributos antes del vencimiento de los plazos establecidos.
