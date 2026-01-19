Servicios

Así podrás saber cuánto tienes que pagar en impuesto vehicular este 2026: fácil y rápido

Los contribuyentes pueden calcular el monto exacto basandose en el peso de su unidad

Por Krisbell Quiñones
Lunes, 19 de enero de 2026 a las 12:00 pm
Así podrás saber cuánto tienes que pagar en impuesto vehicular este 2026: fácil y rápido

La Alcaldía de Caracas, mediante el Servicio de Administración Tributaria Municipal (SUMAR), mantiene activo su portal de autogestión para facilitar el pago del Impuesto sobre Vehículos.

Este sistema permite a los ciudadanos realizar el trámite de forma 100% confiable y digital, eliminando la necesidad de gestores.

Para obtener un cálculo correcto, los propietarios deben ingresar al formulario del sistema SIGAT y suministrar datos precisos para evitar errores que impacten en el monto final a pagar.

Tarifas para motocicletas y vehículos particulares

El cálculo de este tributo en la capital no es uniforme; se rige estrictamente por la categoría y las características técnicas de cada unidad móvil.

En el caso de las motocicletas, el factor determinante es el cilindraje. El sistema aplica las siguientes tarifas:

  • Menor a 200cc: 5 UCD.

  • ​Desde 200cc hasta 400cc: 5 UCD.

  • ​Mayor a 400cc: 10 UCD.

  • ​Motos deportivas de cualquier cilindraje: 10 UCD.

Para los automóviles particulares, el impuesto se calcula según la TARA (peso del vehículo). Los montos se dividen así:

  • Hasta 1.000 kg: 15 UCD.

  • ​Desde 1.001 hasta 2.000 kg: 15 UCD.

  • ​Desde 2.001 kg en adelante: 30 UCD.

  • ​Limusinas y automóviles de colección: 30 UCD.

Los vehículos destinados al traslado de mercancías poseen una escala diferente:

  • Carga liviana hasta 8.000 kg: 10 UCD.

  • ​Transporte de carga pesada de más de 8.000 kg: 100 UCD.

  • Remolques y semirremolques de más de 2 ejes: 100 UCD.

  • ​Grúas mecánicas e hidráulicas: 120 UCD.

Para las unidades colectivas, el SUMAR determina el impuesto basándose en la cantidad de puestos legalmente registrados:

  • Hasta 6 puestos: 32 UCD.

  • ​Desde 7 hasta 15 puestos: 34 UCD.

  • Desde 16 hasta 24 puestos: 36 UCD.

  • ​Desde 25 hasta 32 puestos: 38 UCD.

  • ​De más de 32 puestos: 40 UCD.

Los usuarios pueden acceder al portal SIGAT desde cualquier dispositivo móvil o computadora para ponerse al día con sus tributos antes del vencimiento de los plazos establecidos.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Nueva York
Estados Unidos
turismo
Lunes 19 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América