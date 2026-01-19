Así podrás saber cuánto tienes que pagar en impuesto vehicular este 2026: fácil y rápido

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de Caracas, mediante el Servicio de Administración Tributaria Municipal (SUMAR), mantiene activo su portal de autogestión para facilitar el pago del Impuesto sobre Vehículos.

Este sistema permite a los ciudadanos realizar el trámite de forma 100% confiable y digital, eliminando la necesidad de gestores.

Para obtener un cálculo correcto, los propietarios deben ingresar al formulario del sistema SIGAT y suministrar datos precisos para evitar errores que impacten en el monto final a pagar.

Tarifas para motocicletas y vehículos particulares

El cálculo de este tributo en la capital no es uniforme; se rige estrictamente por la categoría y las características técnicas de cada unidad móvil.

En el caso de las motocicletas, el factor determinante es el cilindraje. El sistema aplica las siguientes tarifas:

Menor a 200cc: 5 UCD.

​Desde 200cc hasta 400cc: 5 UCD.

​Mayor a 400cc: 10 UCD.

​Motos deportivas de cualquier cilindraje: 10 UCD.

Para los automóviles particulares, el impuesto se calcula según la TARA (peso del vehículo). Los montos se dividen así:

Hasta 1.000 kg: 15 UCD.

​Desde 1.001 hasta 2.000 kg: 15 UCD.

​Desde 2.001 kg en adelante: 30 UCD.

​Limusinas y automóviles de colección: 30 UCD.

Los vehículos destinados al traslado de mercancías poseen una escala diferente:

Carga liviana hasta 8.000 kg: 10 UCD.

​Transporte de carga pesada de más de 8.000 kg: 100 UCD.

Remolques y semirremolques de más de 2 ejes: 100 UCD.

​Grúas mecánicas e hidráulicas: 120 UCD.

Para las unidades colectivas, el SUMAR determina el impuesto basándose en la cantidad de puestos legalmente registrados:

Hasta 6 puestos: 32 UCD.

​Desde 7 hasta 15 puestos: 34 UCD.

Desde 16 hasta 24 puestos: 36 UCD.

​Desde 25 hasta 32 puestos: 38 UCD.

​De más de 32 puestos: 40 UCD.

Los usuarios pueden acceder al portal SIGAT desde cualquier dispositivo móvil o computadora para ponerse al día con sus tributos antes del vencimiento de los plazos establecidos.

